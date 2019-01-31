شناسنامه شهدا عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمیل کهنسال ظهر پنجشنبه در نخستین اجلاسیه ۶۵ شهید پدافند هوایی شمال کشور که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد گفت: شهدا جان خود را تنها برای حفظ اسلام، قرآن و اهل بیت فدا کردند و با تمام وجود پیرو امام و مقتدای خود بودند.

کهنسال افزود: مهم ترین هدف و فلسفه برگزاری این همایش بازخوانی و ذکر خاطرات یادگاران دوران دفاع مقدس است.

وی با یادآوری رشادت ها و جانفشانی های شهدا اظهار کرد: شهدا به امام حسین اقتدا کردند، تا عاشورا پای امام ایستادند و هرچه داشتند در کف اخلاص تقدیم کردند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس ادامه داد: شهدا دشواری ها و مرارت هایی که بر خود و خانواده می شد را با جان و دل پذیرفتند و توقعی از کسی نداشتند.

کهنسال با بیان اینکه شهدا شناسنامه عاشورایی دارند، گفت: برخی شهدا حتی جان خود را نیز قابل نمی دانستند و می گفتند ای کاش چیزی زیبنده تر از جان برای داشتیم و آن را فدا می کردیم.

پیش از سخنان سردار کهنسال، سرداران صالحی و کسائیان از فرماندهان پدافند هوایی شمال به ذکر خاطرات خود از عملیات های دوران دفاع مقدس پرداختند.

همچنین در پایان مقرر شد دومین اجلاسیه شهدای پدافند هوایی شمال کشور سال آینده به میزبانی استان مازندران برگزار شود.