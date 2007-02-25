این مدال را مدیون تلاش مربیان هستم/ با بدشانسی از رسیدن به فینال محروم شدم

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: سطح مسابقات خیلی بالابود. حضوردر المپیک را تجربه کرده ام و به جرات باید بگویم این رقابتها فراتر از آن برگزار می شود. من هم با یک قرعه بسیار سخت با نفراتی مبارزه کردم که همگی صاحب نام ، جودو بلد و مدال دار جهان و المپیک بودند که به لطف خدا و تلاش مربیان با شکست آنها به نشان برنز دست یافتم.

عضو تیم ملی جودو کشورمان و دارنده مدال برنز مسابقات هامبورگ در مورد مبارزه نیمه نهایی گفت: با بدشانسی از رفتن به فینال محروم شدم . تا ثانیه های پایانی از حریف پیش بودم، حتی فنی که او اجرا کرد امتیاز نداشت. نه تنها من بلکه خیلی ها این نظر را داشتند ولی شرایط مسابقه است و کاری نمی توان کرد.

آخوندزاده درپایان گفت: آمادگی من نسبی بود ولی با همین میزان آمادگی نیز خوب کار کردم. البته این مدال را به سرمربی تیم حاج یوسف زاده مدیونم که خیلی کمک کرد. از این پس برای حضور در المپیک تلاش می کنم و امیدوارم با تمرین بیشتر بتوانم به هدف خود برسم.