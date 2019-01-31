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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

به مناسبت دهه فجر؛

خدمات رایگان دامپزشکی در استان بوشهر ارائه می‌شود

خدمات رایگان دامپزشکی در استان بوشهر ارائه می‌شود

بوشهر - مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر از ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به جامعه روستایی عشایری در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، مرتضی بحرانی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده همزمان با آغاز ایام اله دهه فجر اکیپ های عملیاتی واکسیناسیون، درمانی و بهداشتی دامپزشکی آماده ارائه خدمات رایگان به جامعه روستایی عشایری در سطح استان هستند.

وی در خصوص برنامه های درنظر گرفته  شده گفت: سمپاشی رایگان بدن دام و جایگاه دام‌ها، واکسیناسیون رایگان، بیماری یابی و ویزیت رایگان دام و طیور از برنامه های اصلی دامپزشکی استان در این ایام مبارک است که به جامعه روستایی و عشایری سراسر استان بصورت رایگان ارائه خواهد شد.

بحرانی بیان داشت: از دیگر برنامه های اجرایی می توان به توزیع پوستر و بروشورهای بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی برای دامداران و همچنین جلسات پرسش و پاسخ مسئولان و مردم در سطح روستاها و جامعه عشایری اشاره کرد.

کد مطلب 4529445

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