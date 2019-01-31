به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، مرتضی بحرانی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده همزمان با آغاز ایام اله دهه فجر اکیپ های عملیاتی واکسیناسیون، درمانی و بهداشتی دامپزشکی آماده ارائه خدمات رایگان به جامعه روستایی عشایری در سطح استان هستند.

وی در خصوص برنامه های درنظر گرفته شده گفت: سمپاشی رایگان بدن دام و جایگاه دام‌ها، واکسیناسیون رایگان، بیماری یابی و ویزیت رایگان دام و طیور از برنامه های اصلی دامپزشکی استان در این ایام مبارک است که به جامعه روستایی و عشایری سراسر استان بصورت رایگان ارائه خواهد شد.

بحرانی بیان داشت: از دیگر برنامه های اجرایی می توان به توزیع پوستر و بروشورهای بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی برای دامداران و همچنین جلسات پرسش و پاسخ مسئولان و مردم در سطح روستاها و جامعه عشایری اشاره کرد.