کاهش وابستگی به نفت اهرم فشار علیه ایران را ازآمریکایی ها می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غلامی ظهر پنجشنبه در همایش مسئولان کانون های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد اظهارکرد: اگر به توان داخل خودمان اتکا کنیم دشمن هیچ اقدامی نمی تواند علیه ملت ایران به انجام رساند و به همین دلیل آنها به جنگ روانی علیه کشور ما روی آورده اند.

وی افزود: تحریم ها برای ما یک فرصت محسوب می شود و اگر بتوانیم وابستگی اقتصاد کشور را به نفت هر روز کمتر کنیم دیگر آمریکا اهرم فشاری علیه ایران نخواهد داشت و قطعا رئیس جمهور این کشور در تصمیم گیری های خود تجدید نظر می کند.

مسئول معاونت سیاسی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: ما در کشور ظرفیت های بسیار زیادی داریم که با اتکا بر توان آنها توانستیم به غنی سازی ۲۰ درصد برسیم زیرا جوانان تحصیلکرده کشور دانش و معنویت را با هم گره زدند و اقداماتی را به انجام رساندند که از دیدگاه غربی ها در ایران نشدنی بود.

غلامی تصریح کرد: در این شرایط دشمن تلاش می کند با برجسته کردن مشکلات داخلی تصویر سازی غلطی از نظام جمهوری اسلامی ایران در ذهن مردم ایجاد کند و باید مراقب این توطئه دشمن باشیم.

وی تاکید کرد: اینکه عده ای می گویند چرا رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی برای حل مشکلات ورود پیدا نمی کند به دلیل ناآگاهی است زیرا ایشان به صورت مستمر با مسئولان دولت جلسه دارند و نکات لازم را گوشزد می کنند.

مسئول معاونت سیاسی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب برای اینکه در شرایط فعلی بتوانیم مقابل دشمن بایستیم به سران قوا اختیارات زیادی داده اند که نمونه آن در نامه رئیس قوه قضائیه به ایشان در برخورد با مفسدان اقتصادی قابل ملاحظه است.

غلامی تاکید کرد: به برکت مجاهدت ملت ایران و جوانان این کشور دشمن به هیچ کدام از به اهداف شوم خود در توطئه های علیه ایران دست نخواهد یافت.