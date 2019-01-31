تشریح دستاوردهای چهل ساله انقلاب/ درک هیبت ایران با خروج از کشور

حجت الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از مهم ترین دستاورد های انقلاب اسلامی می توان به غلبه آن بر نظام سکولار غربی ها اشاره کرد، انقلاب اسلامی به جهانیان ثابت کرد که دین می تواند انسان هارا در سایه سیاست عزتمند سازد.

*دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهل ساله گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برای برنامه ریزی در مورد هدف کلی حرکت به قله آرمانی انقلاب اسلامی و افتخار به گذشته، نیازمند یک بازخوانی و معرفت مجدد به دستاوردهای انقلاب در طول چهل سال عمر شکوهمند آن هستیم که می‌توان این معرفت مجدد را به سه بخش کلی معرفت دینی، معرفت سیاسی و معرفت اخلاقی تقسیم کرد، که می بایستی مسائل اصولی نظام و انقلاب را در این سه بحث جست و جو کرد.

استقلالی که دوران انقلاب نیز از شعارهای اصلی انقلابیون بود، اولین دستاورد انقلاب ایرانیان است، نمونه های این استقلال را می توان در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشاهده کرد، ایران اسلامی از لحاظ اقتصادی و امنیتی کشوری کاملا مستقل است و در طول چهل سال در مسائل سیاسی و فرهنگی عملکرد بی نظیری داشته و در مسائل اقتصادی نیز علی رغم تمامی فشار ها و تحریم های استکبار جهانی به برکت خون پاک شهدا کشوری ثروتمند هستیم و بدون اتکا به بیگانگان روی پاهای خود می ایستیم.

بحث دوم، پیشرفت های چشمگیر انقلاب اسلامی است که نمونه های آن را می توان در زمینه های علمی، فناورانه، اخلاقی، مادی و معنوی مشاهده کرد.

بحث سوم عدالت محوری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی است. مسئولین اجرایی در طول چهل سال انقلاب برای تقویت عدالت اجتماعی در ایران تلاش کرده اند که نتیجه این تلاش ها در مواردی همچون آمار افراد تحت پوشش بیمه در دوران قبل و بعد از انقلاب مشهود است و نکته دیگر اینکه، تبدیل شدن خود عدالت به یک ارزش اجتماعی، دستاورد بزرگی به حساب می آید، اگر چه جمهوری اسلامی ایران بنابه کلام مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، راه درازی را تا رسیدن به نقطه آرمانی عدالت و مهدویت در پیش دارد.

از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی می توان به مبارزه با فسادهای بین المللی استکبارگران جهانی مثل آمریکا اشاره کرد، ایران اسلامی در طول عمر چهل ساله انقلاب یکه و تنها به مصاف فسادهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی کشورهای استکبار جهانی رفته و یقینا تا زمان رسیدن به هدف آرمانی خود، دست از مبارزه با ظالمان و یاری مظلومان جهان برنخواهد داشت.

کاهش درصد فقر در جامعه از دیگر دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است، بطوری که تفاوت قابل مشاهده ای در درصد فقر جامعه در دوران ننگین قبل از انقلاب و دوران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وجود دارد.

*جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در چه حوزه هایی قدرتمند شده است؟

مؤلفه های متعددی دست به دست هم می دهند و یک نظام، کشور و یک جامعه قدرتمند را تشکیل می دهند که از این مؤلفه ها می توان به پیشرفت های علمی در عرصه های فناورانه، پزشکی، هسته ای و.... اشاره کرد.

اگر به دین مبین اسلام نگاهی بیندازیم خواهید دید که کتاب های بزرگ جهان اسلام مانند قرآن کریم، اصول کافی و سایر کتاب های بزرگ دین اسلام درهم آمیخته با علم هستند، به طوری که از علم در روایات مختلف دین اسلام به‌عنوان سلطان یاد می‌شود چرا که با علم می توان بر جهان تسلط یافت.

توان نظامی یک کشور بیشترین نقش را در قدرت آن ایفا می‌کند، در دوران پیش از انقلاب اکثر تسلیحات نظامی وارداتی بودند اما در دوران پس از انقلاب، جوانان غیور انقلابی توانستند به روش بازیابی معکوس به فناوری های مختلف نظامی دست یابند، بطوری که ایران اسلامی، با در اختیار داشتن موشک های متنوع نظیر شهاب، سجیل و... تا برد سه هزار کیلومتر، یکی از قدرتمندترین کشور های دنیا از نظر توان نظامی و کشوری مستقل از تمام جهان به شمار می رود.

همچنین تربیت سردارهای بزرگی مانند شهید باکری و سایر شهدا، در دامان انقلاب نیز از دیگر دستاورد ای نظامی انقلاب چهل ساله ایران است.

توان دفاعی یک کشور از دیگر مؤلفه های مهم قدرت یک کشور است، با وجود سپاه مقتدر، ارتش سرافراز، بسیج قهرمان و البته شهدای این سه قوا، جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یکی از امن ترین کشورهای منطقه غرب آسیا شده و این سه قوا نماد قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند.

مؤلفه بعدی در تعیین قدرت یک کشور، سازندگی آن است، در دوران بعد از انقلاب اسلامی بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر جاده در نقاط مختلف کشور احداث شده است.

ساخت راه آهن، ساخت و ساز و عمران و آبادانی کشور، سد سازی، توسعه نیروی هوایی و دریایی و همچنین توسعه حمل و نقل هوایی و دریایی از سایر مؤلفه هایی هستند که دست به دست هم می دهند و یک کشور قدرتمند را می سازند.

*به نظر شما مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را می توان در چه چیزی خلاصه کرد؟

عزت بین المللی که ایران و ایرانیان دارند، مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی است، اینکه کشور هایی مانند عربستان بسیار ثروتمندهستند، بر هیچکس پوشیده نیست، اما اینکه سردمداران آمریکایی این کشور را گاو شیرده می نامند، مایه ننگ مردم و مسئولین این کشور است، در حالی که مردم ایران پس از انقلاب اسلامی علی رغم تمام فشار های اقتصادی و اجتماعی، عزت خود را حفظ کرده اند و همچنان روی پای خودایستاده اند.

اگر وضعیت مردم ایران را با قضایای قبل از انقلاب اسلامی مانند ماجرای صنعت نفت آبادان و ماجرای شهید نواب صفوی که منجر به تشکیل فدائیان اسلام برای دفاع از عزت ایرانیان شده‌است، مقایسه کنید، خواهید دید که انقلاب اسلامی مردم ایران را عزتمند کرد. امروزه می بینید آمریکا و اسرائیل در صحنه عمومی سازمان ملل تنها می مانند و بیش از ۲۰۰ کشور جهان از ایران اسلامی دفاع می‌کنند.

استقلال و آزادی به معنای حریت، از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بطوری که یک جوان دانشجو می تواند یک مسئول عالی رتبه را نقد کند.

اعتماد به نفس ملی در هم آمیخته با نیروی ایمان نیز موجب شده تا ایرانیان بتوانند در طول هشت سال جنگ تحمیلی مقتدرانه بایستند و علاوه بر تامین امینت داخلی کشور دست مدد مستضعفین و مظلومین جهان باشند.

علاوه بر این، وجود یک نظام دین مدار تحت ولایت امر یک فقیه جامع الشرایط، عادل و آگاه به زمان نیز یکی از اصلی ترین دستاوردهای اصلی انقلاب اسلامی است،در حالت کلی نظام ایران مبتنی بر فرهنگ و معارف اسلامی است، اگرچه فاصله مان با نقطه آرمانی زیاد است، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از معارف اسلام ناب است.

توجه به مسئله توحید و عبودیت نیز از دیگر دستاورد های انقلاب اسلامی است.

همچینین توجه به کرامت انسانی نیز یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، بطوری که علاوه بر مسلمانان، پیروان دیگر ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی نیز می‌توانند در نهایت آرامش در سایه حاکمیت دین اسلام در ایران زندگی کنند.

*مهم ترین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی به نظر شما به عنوان یک فعال فرهنگی چیست؟

رنگ و بوی قرآنی کشور از مهم ترین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی است، هم اکنون شاهد حضور خردسالان پنج ساله در عرصه حفظ قرآن کریم هستیم و در حال حرکت به سوی هدف آرمانی انقلاب، ۱۰ میلیون حافظ در کشور، پیش می رویم.



همچینین برگزاری نماز جمعه که هم اکنون به یک سنت پایدار تبدیل شده و در ۹۰۰ نقطه کشور برگزار می‌شود نشانه وحدت مسلمانان داخل کشور است.

وجود ۶ هزار هیئت مذهبی در استان از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در مقایسه با دوران ننگین حکومت طاغوت و دوران نظارت و ممانعت ساواک از برگزاری اینگونه مراسم ها، متوجه تفاوتی چشمگیر در برگزاری این گونه مراسم خواهید شد، که دلیل افزایش چشمگیر برگزاری اینگونه مراسم، مثل عزاداری سرور و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، ریشه انقلاب در مکتب عاشورا است.

مردم سالاری دینی با تکیه بر ایمان و ارزشهای اسلامی هم از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تبدیل روش حکومت از طاغوت سالاری به مردم سالاری با الهام از اسلام ناب محمدی و دخیل کردن مردم در تصمیم گیری های مهم کشوری و تبدیل حکومت از فردی به مردمی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بطوری که فردی در دورافتاده ترین روستاها دارای حق رای برابر با فردی است در مرکز پایتخت ساکن است.

نمونه های دیگری از مردم سالاری دینی را می‌توان در تقسیم شدن مسئولیت های دولتی در بین اقشار مختلف مردم و آشنا بودن مردم با حقوق شهروندی مشاهده کرد.

*دلیل عزت و هویت یابی دوباره ایرانیان را چه مباحثی می دانید؟

پیشرفت همه جانبه در مباحث مختلف از جمله عرصه های مختلف علمی، هنری، معارفی نیز از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی طی چهل سال گذشته است، بطوری که انقلاب علمی روی داده در جمهوری اسلامی ایران موجب شده که این کشور به قطب پزشکی و درمان تبدیل شود. رتبه های علمی، سهم دو درصدی در علم جهان، تعداد مقاله های بین الملی، دانش بالا در زمینه های نانو، کشاورزی، هسته ای، نظامی و دفاعی،زیست فناوری، توانایی های ساخت ابررایانه و... تنها چند مورد از صدها دستاورد علمی

انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال عمر باعزت انقلاب هستند.

بحث خودباوری علمی نیز از جمله دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی است.

آزادی تفکر، بیان و انتخاب نیز دستاوردهای دیگر هستند، بطوری که هر کسی می تواند در چهار چوب احترام به شرع مقدس اسلام نظر خود را در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز کند.

رهایی مردم عزتمند ایران از شر نظام سلطه نیز پس از انقلاب اسلامی حادث شد، بطوری که انقلاب اسلامی به تحقیر تاریخی۲۰۰ ساله پایان داد و هویت و عزت ملی را بار دیگر به ایرانیان بازگرداند.

* در خصوص دستاوردهای اقتصادی که مورد هجمه دشمنان ایران اسلامی است چه نظر دارید؟

دستاوردهای اقتصادی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است که نمونه های آن را می توان در افزایش صادرات غیر نفتی، توجه به زیر ساخت های کشور، رشد سرانه ناخالص ملی، کاهش واردات و در حالت کلی رشد انقلاب اسلامی علی رغم تمام پستی و بلندی ها مشاهده کرد.

امروزه جوانان و دانشجویان دارای پتانسیل بسیار بالا هستند بطوری که تعداد دانشجویان شاغل ۲۳ برابر رقم قبل از انقلاب شده و به رقم چهار میلیون رسیده است، زنده بودن و پویایی محیط دانشگاه ها هم از مهم ترین دستاورد های دانشگاهی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

*این روزها حرف و حدیث هایی مبنی بر حقوق زنان در جامعه وجود دارد وخیلی ها این حقوق مسلم زنان را با بی بند و باری اشتباه می گیرند، نظر شما چیست؟

زنان، دارای جلال و جمال الهی هستند و دلیل چالش هایی با این مضمون، نگاه غربی گرایانه به زن و دیدن او به‌عنوان کالا است.

ایام الله دهه فجر همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) است، بانویی که می بایستی الگوی تمام زنان ایران و جهان باشد، بانویی که در اوج حفظ حجاب و کرامت خود، به منظور دفاع از حریم ولایت در عرصه سیاست و در جامعه حضور می یافت، که این موضوع نشان می دهد که زن و مرد در کنار هم تبدیل به انسان های کامل می شوند.

انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش آگاهی سیاسی مردان، از حقوق زنان نیز حمایت می‌کند و سعی می‌کند محیطی را به وجود آورد که زنان بتوانند دوشادوش مردان و در نهایت آرامش در جامعه حضور یابند.

در حال حاضر شاهد حضور زنان در پست های سیاسی متعدد از معاونت ریاست جمهوری تا عضویت در هیئت علمی دانشگاه، در جامعه هستیم.

در فرهنگ ایرانی-اسلامی از زن به‌عنوان کانون ارزش و عاطفه یاد می‌شود و تفکراتی که دامن به نابودی ارزش های زنان در اسلام می زنند، ناشی از نگاه فمینیستی به زنانی است که به تعبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) مردان بزرگ را از دامان خود به معراج می فرستند.

*نظر شما در مورد رویش های جدید، نسلی که محسن حججی ها را پرورش می دهد، چیست؟

اینکه یک سری تفکر های ناامیدانه در جامعه ترویج می‌کنند بی فایده است، همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند در صورت وقوع جنگ نظامی شاهد حضور جوانان حججی مانند زیادی در صحنه نبرد خواهیم بود، شهادت مظلومانه شهید محسن حججی به جهانیان ثابت کرد که جوانان دهه هفتاد وارثان انقلاب اسلامی هستند و جای نگرانی از سرنوشت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ نیروی جنگی در جنگ نظامی نیست.

اگر هم اکنون شاهد وقوع جنگ های نظامی نیستیم،شاهد وجود جنگ های متنوع در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مجازی هستیم که جوانان انقلابی در این عرصه ها افتخار آفرینی می‌کنند.

*یکی از اهداف اصلی انقلاب از دوران پیروزی تا هم اکنون، صادر کردن انقلاب به کشور های مختلف دنیا بوده است، به نظر شما این کار تا چه حدی انجام شده است؟

اگر یک ایرانی از کشور خارج شود، شاهد صلابت و هیبت ایران خواهد شد.

اگر سردمداران آمریکایی علی رغم اختصاص میلیاردها دلار نمی توانند قدرت خود را در منطقه تثبیت کنند، اگر آل سعود نمی تواند به اهداف پلید خود برسد، همه به برکت توسعه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در مناطق غرب آسیا و شمال آفریقا است.

حزب الله لبنان برگرفته از مکتب انقلاب اسلامی ایران است، مدافعان حرم ثابت کردند که انقلاب اسلامی محدود به یک محدوده جغرافیایی خاص نیست و ایران تنها کشوری است که پرچم اسلام را با اقتدار در تمام جهان به اهتزاز درآورده است و با این کار موجی از اسلام خواهی را در سراسر جهان به پا کرده است و با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خط سلطه گری استکبار جهانی را شکسته است.