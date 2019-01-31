ساخت ۲ سینما در ایلام/ زیرساخت های فرهنگی توسعه پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عمران خودآموز صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: برنامه ارشاد استان توسعه زیرساخت های فرهنگی و هنری در استان است.

وی گفت: در همین ارتباط ساخت مجتمع تجاری، سینمایی ایلام که قبلا محل سینما قدس بود و به دلیل فرسودگی تخریب شده به زودی کلنگ زنی می شود.

وی تصریح کرد: در این مجتمع چهار سالن سینما مجزا با ظرفیت ۴۷۴ صندلی ساخته می شود که هم اکنون مقدمات کار فراهم شده و طی یک تفاهم نامه سه جانبه بین ارشاد، مالک سینما و شهرداری این مهم محقق شده است.

خودآموز با اشاره به اینکه سینمای امید نیز به زودی در استان محقق می شود، افزود: این مهم با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور سینمایی وزارت ارشاد و همکاری شهرداری ایلام به زودی اجرایی می شود.

وی افزود: ۷۰۰ میلیون تومان از طریق سازمان امور سینمایی و یک میلیارد تومان از طریق برنامه و بودجه برای ساخت سینما امید در استان اختصاص یافته است.

پلاتوی ایلام ۵۰ درصد پیشرفت دارد

وی تصریح کرد: از دیگر زیرساخت های فرهنگی استان ساخت یک تالار چند منظور فرهنگی در مرکز استان است که برای این مهم نیز سه میلیارد و۴۰۰ میلیون هزینه شده و به زودی عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام با اشاره به اینکه استان در سال ۹۷ صاحب نگارخانه شده است، گفت: ساخت پلاتو برای هنرمندان استان نیز با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

خودآموز گفت: امیدواریم برای نیمه اول سال ۹۸ بخش مهمی از پروژه های فرهنگی و هنری در استان محقق شود.

وی افزود: سرانه فضای فرهنگی در استان در آینده ای نزدیک از نیم مترمربع به ۸۰ سانتی متر خواهد رسید، البته مجتمع های فرهنگی و هنری نیز در سایر شهرستان ها ساخته شده که در حال تکمیل این پروژه ها هستیم.

مدیر کل ارشاد استان تصریح کرد: بیش از ۸۴۰ میلیون تومان از یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بودجه استانی مصوب ارشاد در سال جاری محقق شده است.

وی ادامه داد: بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به هنرمندان استان در قالب کمک های خاص پرداخت شده است.

برنامه های ارشاد برای دهه فجر

وی با اشاره به اینکه اداره ارشاد مسئول کارگروه فرهنگی برنامه های دهه فجر است، گفت: در این زمینه برنامه های مختلف فرهنگی و هنری به اسم چهل سال همدلی در آیینه اقوام در مناطق مختلف استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: فیلم های جشنوار فیلم فجر نیز شامل ۱۴ فیلم در قالب ۴۲ اکران طی ایام دهه فجر در سینما فرهنگ ایلام اکران می شود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه های هنرهای تجسمی، برگزاری محافل شعر، نمایشگاه آثار نویسندگان استان و..از دیگر برنامه های ارشاد در طول ایام دهه فجر در مناطق مختلف استان است.

خود آموز افزود: از ظرفیت های فرهنگی و هنری مناطق مختلف استان طی ایام دهه استفاده می شود و مردمی بودن در راس برنامه های فرهنگی قرار دارد.