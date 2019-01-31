به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نور محمدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان بابیان اینکه تاکنون پنج هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون سراسری قرآن و عترت در استان ثبتنام کردند، ابراز داشت: در میان شهرهای استان شاهرود با دو هزار و ۵۵۳ نفر بالاترین میزان شرکتکنندگان را به خود اختصاص داده است.
وی بابیان اینکه یک هزار و ۶۴۱ نفر سمنانی و ۵۱۴ دامغانی در این مسابقات شرکت کردند، اضافه کرد: در بقیه شهرهای استان نیز مهدیشهر ١١٧ نفر، گرمسار ٩٢ نفر، سرخه ٨١ نفر، آرادان ٧٠ نفر و میامی ١٦٢ نفر تاکنون برای شرکت در آزمون سراسری قرآن و عترت حضور دارند.
مسئول دفتر قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان بابیان اینکه سال گذشته سه هزار و ٧٤٧ نفر در آزمون سراسری قرآن و عترت ثبتنام کرده بودند، ابراز داشت: استقبال خوب هم استانیها از این مسابقات نشاندهنده توجه عموم مردم به مباحث قرآن و عترت در جامعه است که خوشبختانه این روند رو به رشد قرار دارد.
نور محمدی بابیان اینکه بالغبر یک هزار و ۵٠٠ نفر در رشتههای الکترونیکی آزمون قرآن و عترت نامنویسی کردند، تصریح کرد: خوشبختانه در این حوزه نیز روند شرکتکنندگان برای حضور در مسابقات قرآن و عترت رو به افزایش است و این آزمون روز چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسفندماه برگزار میشود
وی بابیان اینکه آخرینمهلت حضور در آزمون قرآن و عترت ۱۲ بهمنماه تعیینشده است، اضافه کرد: هم استانیها میتوانند برای ثبتنام در این مراسم به پایگاه اینترنتی www.quranedu.ir مراجعه کنند که این آزمون روز پنجشنبه نهم اسفندماه برگزاری میشود.
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