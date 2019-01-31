۳۲۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کاشان با بیان اینکه ماموریت های وزارت راه به لحاظ ماهیتی با آسان سازی شرایط زندگی مردم بستگی کامل دارد، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا مردم سهم بیشتری در احداث پروژه‌های مختلف کشور داشته باشند چرا که اعتبار این وزارت خانه کفاف این میزان پروژه نیمه کاره را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های این وزارت خانه ایمن سازی نقاط حادثه خیز در جاده های کشور است، افزود: سه هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور شناسایی شده که اصلاح یک هزار و ۲۰۰ نقطه آن در اولویت یک قرار دارد و جاده برزک کاشان یکی از این جاده‌های حادثه خیز دارای اولویت در ایمن سازی است.

وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: با سیاست‌های اتخاذ شده، تکمیل و بهره برداری از پروژه مسکن مهر در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور در دستور کار قرار گرفت که نقش خیرین مسکن ساز در این زمینه بسیار پررنگ است.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها در کشور اشتغال آفرین و نشاط آفرین است، گفت: راه‌اندازی فرودگاه کاشان یکی از موارد مطرح شده و مورد تقاضای مسئولان این شهرستان است اما با شرایط فعلی امکان تحویل به سازمان هواپیمایی کشور نیست، البته در تلاش هستیم تا با اقدامات صورت گرفته این خواسته به نحو مقتضی برآورده شود.

به گزارش مهر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه به دعوت نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در سفری یک روزه به کاشان سفر کردند.

افتتاح پروژه دو بانده کردن محور شهر برزک کاشان، کلنگ زنی پروژه زیرگذر کاشان و بازدید از چندین طرح و پروژه از جمله برنامه های درنظر گرفته شده ویژه سفر وزیر راه و شهرسازی به کاشان بود.