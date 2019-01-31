به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان امروز پنجشنبه برگزار شد. در حساس ترین بازی هفته دو تیم راهیاب ملل سنندج و ذوب آهن اصفهان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت هر دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در دیگر بازی هفته نیز تیم سپاهان اصفهان با نتیجه ۷ بر یک تیم قعرنشین خلیج فارس شیراز را شکست داد و با این نتیجه به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.

تیم ملوان بندر انزلی نیز با نتیجه ۴ بر یک فارس جنوبی بوشهر را شکست داد.

دیدار دو تیم شهرداری بم و همیاری آذربایجان غربی نیز به دلیل عدم حضور ارومیه برگزار نشد تا تیم بم ۳ امتیاز دیگر را بدون برگزاری رقابت کسب و همچنان به پیشتازی خود در صدور جدول ادامه دهد.

نتایج دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

* ملوان بندر انزلی ۴- پارس جنوبی بوشهر یک

* سپاهان اصفهان ۷ - خلیج فارس شیراز یک

* سپیدار قائمهشر صفر - شهرداری سیرجان ۴

* راهیاب ملل سنندج یک - ذوب آهن اصفهان یک

* آذرخش تهران صفر - پالایش گاز ایلام ۲