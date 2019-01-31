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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

بمی‎ها بدون بازی صدرنشین ماندند؛

پیروزی پُرگل سپاهان و تساوی در حساس‌ترین دیدار لیگ فوتبال بانوان

پیروزی پُرگل سپاهان و تساوی در حساس‌ترین دیدار لیگ فوتبال بانوان

دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان در حالی به پایان رسید که حساس‎ترین با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان امروز پنجشنبه برگزار شد. در حساس ترین بازی هفته دو تیم راهیاب ملل سنندج و ذوب آهن اصفهان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت هر دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در دیگر بازی هفته نیز تیم  سپاهان اصفهان با نتیجه ۷ بر یک تیم قعرنشین خلیج فارس شیراز را شکست داد و با این نتیجه به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.

تیم ملوان بندر انزلی نیز با نتیجه ۴ بر یک فارس جنوبی بوشهر را شکست داد.

دیدار دو تیم شهرداری بم و همیاری آذربایجان غربی نیز به دلیل عدم حضور ارومیه برگزار نشد تا تیم بم ۳ امتیاز دیگر را بدون برگزاری رقابت کسب و همچنان به پیشتازی خود در صدور جدول ادامه دهد.

نتایج دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است: 

* ملوان بندر انزلی ۴- پارس جنوبی بوشهر یک
* سپاهان اصفهان ۷ - خلیج فارس شیراز یک
* سپیدار قائمهشر صفر - شهرداری سیرجان ۴
* راهیاب ملل سنندج یک - ذوب آهن اصفهان یک
* آذرخش تهران صفر - پالایش گاز ایلام ۲

کد مطلب 4529488
ساناز سلیمان آبادی

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