مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

سقوط بالگرد حامل فرمانده لشکر 3 نیروی زمینی سپاه

دعوت کاخ سفید برای وحدت جهانی علیه ایران

موضع نهایی ایران در شورای امنیت ؛ تسلیم فشارها نمی شویم



آینده نو :

آیت الله فاضل لنکرانی در پی طرح سوالات موهن اعلام کرد: در مقابل این اهانت آشکار چه تدبیری اندیشیده اید

تاثیر گزارش البرادعی بر بازار جهانی ، نفت و طلا گران شد

طرح شیرین عبادی برای مبارزه با فقر و فساد در جهان



اعتماد:

برخورد دوگانه از نوع اصولگرایانه

دادستان تهران خبر داد: طرح افزایش امنیت اجتماعی در پایان سال

بازداشت یازده ساعته فرزند آیت الله حکیم در مرز ایران وعراق



اعتماد ملی :

اسکناس 5 و 10 هزار تومانی در انتظار امضا

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی : باورهای مردم مهمترین عنصر در تدوین مبانی اصلاحات

سخنگوی قوه قضاییه : جزایری فعلا در ایران است



ایران :

بانک های دولتی و خصوصی از دوم فروردین آماده ارائه خدمات هستند

فرار شهرام جزایری را هیچ کس به گردن نمی گیرد

مصوبه هیات وزیران ، 100 هزار معلم دیپلمه باید فوق دیپلم بگیرند



ابرار:

نیروی انتظامی : مسوولیتی در خصوص فرار شهرام جزایری نداشته ایم

انتقاد افروغ از سکوت در برابر سوالات موهن آزمون ضمن خدمت فرهنگیان ، چرا معلمان اخلاق سکوت می کنند و علما فریاد نمی زنند

گفتگوی ابرار با قاضی مسعودی مقام ؛ " یقه سفیدها" از خلا های قانونی استفاده می کنند



ابتکار:

دادستان تهران خبر داد: دستگیری عاملان فرار دادن شهرام جزایری

احمدی نژاد : الهام همچنان در حلقه مرکزی حرکت دولت خواهد بود

سولانا: باب مذاکره با ایران همچنان باز است



پول:

اولین گزارش رسمی پس از 10 ماه ؛ رشد 197 درصدی عرضه سکه توسط بانک مرکزی

دادستان تهران : شهرام جزایری را دستگیر می کنیم

بیزینس مانیتور: کسری بودجه ایران 33 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد



تهران امروز:

تصمیمات بانک مرکزی برای بازار سکه و اسکناس

آیت الله شاهرودی هیات سه نفره را مامور کرد؛ ماموریت 15 روزه برای بررسی پرونده جزایری

سهم خواهی اعضای 1+5 از پرونده هسته ای ایران



جام جم:

در واکنش به اظهارات تازه رایس ، متکی : آمریکا پا پیش بگذارد

گزارش " جام جم" از اقدام تحسین برانگیز مردم پس از کشف بنای چهارم هخامنشی ، حلقه انسانی برای حفظ میراث شهر لیدوما

دبیر کل جمعیت ایثارگران : هوشیاری رهبر انقلاب استراتژی اثبات شرایط فوق العاده را خنثی کرد



جوان:

رئیس جمهور با تاکید بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری : مخالفان اجرای اصل 44 از دولت بروند

فایننشال تایمز نوشت ، بی توجهی به تحریم تجاری ایران از مالزی تا اسپانیا

انتقاد شدید عضو کمیسیون حقوقی مجلس از دستگاه قضایی ، پرونده های 30 ساله شاهدعینی اطاله دادرسی



جمهوری اسلامی:

رسوایی جدید آمریکا در مقابله با برنامه هسته ای ایران

قیمت نفت از 61 دلار فراتر رفت

تحلیلگر مشهور روزنامه نیویورک تایمز ، دولت بوش از درون پاشیده است



خراسان :

احمدی نژاد : مخالفان حضور مردم در اقتصاد کشور جایی در دولت ندارند

ایران به توانایی افزایش 100 درصدی تولید محصولات کشاورزی دست یافت

معاون وزیر مسکن : 500 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم در آمد ساخته شد



حیات نو:

واکنش دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به آزمون موهن فرهنگیان ، عذرخواهی کفایت نمی کند

الهام : رئیس جمهور امانت جهان اسلام است

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: دخیره مایحتاج یک ساله کالاهای اساسی کشور



خبر:

نگران نباشید ؛ بانکها فقط اول فروردین تعطیل هستند

نخستین گام افزایش تولید بنزین کشور در پالایشگاه آبادان برداشته می شود

متکی تاکید کرد: 1+5 در لندن به گفته هایشان عمل کنند



دنیای اقتصاد:

شیخ الاسلام به جای الهام در دفتر احمدی نژاد

رئیس جمهور در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی : مهمتر از اجرای اصل 44 کاری نداریم

دادستان تهران خبر داد: دستگیری عوامل فرار شهرام جزایری



سرمایه:

نژاد حسینیان ، معاون سابق امور بین الملل وزارت نفت : تا 10 سال آینده ، نفتی برای صادرات نداریم

سهام شرکت های دولتی در ترازوی کارشناسان دادگستری



صدای عدالت:

یک فرمانده ارشد و 8 پرسنل به شهادت رسیدند، سقوط بالگرد سپاه

پایان ذخایر نفت و گاز و انرژی هسته ای ایران

آیت الله فاضل لنکرانی : عذرخواهی وزیر کفایت نمی کند



عصر اقتصاد:

وزیر دفاع خبر داد: پرتاب نخستین ماهواره ایرانی به فضا

عادل آذر : با توجه به عملکرد نامناسب طی دو سال گذشت؛ خصوصی سازی در بودجه 86 شفاف شود

بهای طلا به بالاترین سطح 9 ماه اخیر رسید



کاروکارگر:

متکی خطاب به نشست 1+5 لندن : شجاعت بازگشت به مذاکره را داشته باشید

سعیدی : آژانس برای نصب دوربین های کنترل از راه دور باید دلیل ارائه کند

عملیات سپاه در شمال غرب ، سردار صفوی : نیروهای مسلح ضد انقلاب و اشرار را سرکوب خواهند کرد



کارگزاران:

رئیس جمهور : افزایش بهای مسکن واقعی نیست

رایزنی کمیسیون تلفیق و مجمع تشخیص : بودجه 86 با اصل 44 هماهنگ می شود

کیم جونگ ایل ، البرادعی را به پیونگ یانگ دعوت کرد، بازگشت کره شمالی به مذاکره با آژانس



کیهان:

در پی بازداشت عمار حکیم اتفاق افتاد ، تظاهرات سراسری مردم عراق آمریکا عذرخواهی کرد

توافق هند و پاکستان برای خرید روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز از ایران

وزیر سابق انرژی اتمی روسیه : ایران اگر می خواست مدت ها قبل سلاح هسته ای ساخته بود



همبستگی:

الهام : احمدی نژاد امانت جهان اسلام است

متکی : 1+5 در لندن به گفته هایش عمل کند

هلی کوپتر سپاه دچار سانحه هوایی شد



همشهری:

کمیسیون تلفیق تصویب کرد، اختصاص 8/7 میلیارد دلار به طرح های عمرانی نیمه تمام

رئیس جمهوری: هیچ کاری مهم تر از اجرای سیاست های اصل 44 نیست

در اعتراض به بازداشت عمار حکیم برگزار شد؛ تظاهرات ضد آمریکایی درنجف و کربلا



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور در دیدار جمعی از مهندسین : کاری مهمتر از اجرای اصل 44 نداریم

بودجه به طرح های عمرانی 7 میلیارد دلار اعتبار داد

افروغ: کاش فرشیدی استعفا می داد