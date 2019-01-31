۵ ارتش منتظر ساعت صفر برای حرکت به سوی خارطوم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صلاح عبدالله قوش رئیس ادار اطلاعات و امنیت سودان اعلام کرد که پنج ارتش منتظر ساعت صفر برای حرکت به سوی خارطوم هستند.

وی در سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی افسران امنیتی سودان گفت: پنج ارتش(نام آنها را ذکر نکرد) منتظر ساعت صفر هستند تا به سوی خارطوم پس از ایجاب آشوب و بی ثباتی در آن حرکت کنند.

قوش از ارتباط برخی گروههای سیاسی داخلی این کشور با خارج پرده برداشت.

رئیس اداره اطلاعات و امنیت سودان هم مانند عمر البشیر رئیس جمهور این کشور گفت که با تظاهرات و شعار دادن کاری درست نمی شود.

شایان ذکر است که صلاح عبدالله قوش رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی سودان قبلا هم گفته بود : سرویس جاسوسی اسرائیل موسوم به «موساد» با اجیر کردن برخی افراد برای ایجاد شورش و آشوب در سودان تلاش می کند. موساد برخی عناصر وابسته به جنبش «عبدالواحد نور» را که در اسرائیل بوده اند برای ایجاد تنش در سودان اجیر کرده است.

صلاح قوش تاکید کرده بود: ما اقدامات ۲۸۰ تن از این عناصر اجیر شده توسط موساد را زیر نظر گرفته ایم. جنبش عبدالواحد نور یک جنبش اپوزیسیون در دارفور است.