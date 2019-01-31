۱۷هزار هکتار از اراضی کشاورزی ورامین به آبیاری تحت فشار مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تاجیک پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری که ظهر امروز به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سالن جلسات فرمانداری ورامین برگزار شد بیان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در جنگ تحمیلی ۲۵ شهید و ۵۱جانباز را تقدیم انقلاب کرده است و ۴هزار نیرو را به جبهه های جنگ اعزام کرده است.

وی خاطر نشان کرد: کل بهره بردارها در شهرستان ورامین ۳۷۴۳ نفر که ۱۷۴۳ نفر در بخش مرکزی و ۲۵۰۰ نفر در بخش جوادآباد است و سیستمی با نام پهنه بندی داریم که کل مشخصات شهرستان به روز در این سامانه ثبت شده است و هر دهستان در اختیار یک کارشناس قرار گرفته است.

تاجیک تصریح کرد: ورامین امروز ۱۲۷هزار تن سالانه تولید شیر و رتبه دوم تولید استان را به خود اختصاص داده است که ۱۸۳ واحد شیرین در این شهرستان فعالیت دارد و در خصوص تولید گوشت قرمز را رتبه اول استان تهران را داریم که ۲۰هزار تن سالانه تولید می کنیم.

بزرگترین تولید کننده شترمرغ در خاورمیانه در ورامین فعال است

وی با بیان اینکه بیش از ۲هزار واحد تولیدی گوشت قرمز در ورامین داریم، افزود: قبل از انقلاب اکثر واحدهای تولید گوشت قرمز سنتی بودند که امروز ۱۰۹۵ واحد صنعتی در شهرستان داریم و همچنین ۷۵درصد تولید کشور در زمینه جوجه اردک مربوط به شهرستان ورامین می باشد.

رئیس جهاد کشاورزی ورامین بیان کرد: در زمینه تولید عسل نیز چهار سال است که فعالیت داریم و سالانه ۵۰تن عسل در این شهرستان تولید می شود و در خصوص گوشت سفید نیز سالانه ۱۵۰ تن به صورت سالانه داریم که این مسئله با افزایش سیستم تحت فشار صورت گرفته است.

تاجیک خاطر نشان کرد: ۱۷هزار هکتار اراضی کشاورزی تحت فشار را داریم که با این میزان رتبه اول آبیاری تحت فشار در استان تهران را کسب کرده‌ایم و در همین راستا استخرهای دو منظوره ایجاد شده است که هم ذخیره آب بوده و هم تولید ماهی می باشد که با ایجاد استخرهای حصار گلی این میزان افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: تولید جوجه شترمرغ را در شهرستان ورامین داریم و بزرگترین تولید کننده شترمرغ خاورمیانه در شهرستان ورامین در حال فعالیت است و ۱۰هزار قطعه جوجه شترمرغ در این شهرستان صورت گرفته و در حال توسعه نیز می باشد.

رئیس جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید تخم مرغ ۱۶ میلیون تن و ۸هزار تن گوشت مرغ را داریم، اظهار داشت: رتبه دوم تولید گندم استان تهران را داریم که ۴۴ هزار تن برداشت می کنیم و برای اولین بار در طول تاریخ بود که گندم ورامین بدون هیچ سن زدگی وارد سیلو شد.

۶ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ پسته در ورامین است

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی ها صورت گرفته است تا امسال نیز بتوانیم محصول پاک گندم را تحویل سیلوها بدهیم و در خصوص جو رتبه اول داریم و ۴۷هزار تن تولید داریم و سالانه ۱۱۵هزار تن تولید سبزی و صیفی را نیز داریم که رتبه اول استان تهران را کسب کرده ایم.

تاجیک بیان کرد: ۶۳۰۰هکتار باغ پسته داریم که روزانه در حال گسترش می باشد که ۱۵۰۰هکتار آن در دست اقدام است و ۵۰درصد این میزان بارور شده است و ۹۸ درصد محصولات تولید شده در ورامین نیز به آسیای شرقی صادر می شود.

وی با بیان اینکه ۱۵۰هکتار کشت انگور داریم که ۳هزار تن تولید سالانه ما است و ۲۰۰ تن نیز زیتون تولید می کنیم، افزود: ساخت دهکده گل و گیاه حصار گلی را داریم و ۵۲ قطعه در حال ساخت و ساز سازه‌ها می باشد.

رئیس جهاد کشاورزی ورامین پس از بیان اینکه ۴۲۰ هکتار گلخانه در شهرستان ورامین داریم که ۵۰هکتار آن امسال بوده است، افزود: ۱۲۰هزار تن تولید گلخانه ای ما است و بزرگترین تولید کننده گل رز استان تهران را در شهرستان ورامین را داریم که تولید ۸میلیون شاخه گل تولید مجموعه گلخانه ای شاخه بریده ما است.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه آموزش نیز باید بگوییم که تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد داریم.