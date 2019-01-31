به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری استان زنجان، مهدی خدایی گفت: نمایشگاه تابلو مقالات «از فرصت تا تهدید» با محوریت سیر تاریخی انقلاب اسلامی به همت حوزه هنری زنجان و مشارکت جهاد دانشگاهی در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری، نمایشگاه تابلو مقالات با محوریت سیر تاریخی انقلاب اسلامی از سیزدهم تا بیست و دوم بهمن‌ماه ۹۷ در گالری جهاد دانشگاهی دانشگاه زنجان برگزار می‌شود.

وی گفت: «از فرصت تا تهدید» نمایشگاهی است با محوریت مرور سیر تاریخی وقایع انقلاب اسلامی نظیر معرفی منافقین، گروهک‌های تروریستی، ترورهای اوایل انقلاب و معرفی دیکتاتورهای جهان که در قالب تابلو مقالات در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ سانتی‌متر طراحی و چاپ شده است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری زنجان هدف از برگزاری نمایشگاه «از فرصت تا تهدید» را آشنایی قشر جوان، مخصوصا دانشجویان با وقایع انقلاب اسلامی و اهداف شکل‌گیری آن عنوان کرد.