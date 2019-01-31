مسئولان به مقام شهدای مشروطه گیلان ادای احترام کردند

به گزارش خبرنگارمهر، پیش از ظهر پنجشنبه جمعی از اعضای شورای شهر رشت و مسئولان باحضور بر سرمراز ۴ شهید مشروطه گیلان «عبدالعزیز شریعتمدار کرگانرودی، میرزا یوسف خان جوبنه ای، صالح خان مژدهی و کاظم خان کمیسر» که به‌وسیله روسیه تزاری در یک دادگاه فرمایشی اعدام شدند با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل ادای احترام کردند. گفتنی است، در این مراسم برخی از اعضای شورای شهر رشت، ریاست و اعضای هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی و جمعی از شهروندان حضور داشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت در مراسم اظهارکرد: در ۱۲ بهمن ۱۲۹۰ صحرای ناصریه که بعدها بیمارستان پورسینا رشت در آن احداث شد ۴ تن از مجاهدان گیلان اعم از یک‌ سران مشروطه و ۳ افسران شهربانی و ژاندرمری توسط روسیه تزاری اعدام شدند.

محمدحسن عاقل منش افزود: این شهدا در یک دادگاه فرمایشی اعدام و در یک گور دسته جمعی دفن شدند.

وی با بیان اینکه بنای یادبود فعلی حاصل تلاش شورای اول است، گفت: کمیسیون فرهنگی نخستین دوره شورای شهر رشت با مذاکره با رئیس بیمارستان و پیگیری و با هزینه مهندس متقالچی فضای شهیدگاه را از محوطه بیمارستان خارج و با طرح و اجرای «کاظم دلشاد» این بنای یادبود ساخته شد.

کاظم دلشاد مجری طرح احداث یادمان نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه این مکان یکی از افتخارات گیلان است، اظهارکرد: بزرگداشت شهدای مشروطه وظیفه همه است.

وی با اشاره به اینکه ایران بعد فرانسه دومین کشور بود که انقلاب کرد، افزود: همواره حفظ انقلاب مهمتر است و مشروطه دوام نیاورد و با کودتای رضاخان دموکراسی خواهی رو به زوال رفت.

دلشاد در ادامه با بیان خاطراتی از چگونگی اجرای طرح یادمان، گفت: متاسفانه بخشی از کاشی‌ کاری‌های انجام شده در این یادمان توسط شهرداری رنگ‌آمیزی شده است.

وی با تأکید برلزوم ساده بودن معماری یک بنا، بیان‌کرد: یک معماری خوب باید ساده و روان باشد همانند میدان امام و مسجد نقش جهان اصفهان که هیچ تجمل خاصی ندارد.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت که در دوره نخست آن نیز حضور داشته است، اظهارکرد: در آن زمان مشاوران کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت شخصیت‌های برجسته‌ای بودند.

اسماعیل حاجی پور با تشکر از تلاش‌های شادروان افشین پرتو، پوراحمد جکتاجی، شادروان میرابوالقاسمی، دکتر قنبری، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای اجرای این طرح تشکر کرد.