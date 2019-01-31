قدرت موشکی ایران خواب از چشم دشمنان ربوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیداحمد خاتمی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسمی در جمع نخبگان بسیجی استان اصفهان با بیان اینکه بسیج و تفکر بسیجی امروز از ایران به سرتاسر دنیا مخابره شده است، اظهار داشت: نقش بسیج در پیروزیهای هشت سال دفاع مقدس بی بدیل بوده است و امروز در سرتاسر دنیا از عراق و سوریه تا یمن و لبنان و فلسطین تفکر بسیجی در قالبهای مختلف توانسته است موجبات پیروزی مسلمانان را فراهم کند، امروز قدرت مقاومت لبنان به حدی است که میتواند رژیم صهیونیستی را به کلی نابود کند.
وی با اشاره به نقش اصفهان در دفاع مقدس افزود: هیچ استانی در کشور نداریم که در یک روز مردمش بیش از ۳۰۰ شهید دفاع مقدس را تشییع کرده باشند و همان روز نیز فرزندان خود را به جبهه بفرستند، اصفهان همواره در تمام عرصههای دفاع کشور افتخارآفرین و در خط مقدم بوده است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به وقایع پیش از انقلاب اسلامی ایران و دخالت استعماگران در امور کشورمان ابراز داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی انگلیسیها به دنبال فردی بیسواد، بیدین و خشن بودند تا در ایران بر مسند حکومت بنشیند که در نهایت رضاشاه بر سر کار آمد که مدتها طول کشید تا یاد بگیرد حتی اسم خود را بنویسد.
آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه در خاطرات همسر رضاشاه آمده است که وی بینماز و شرابخوار بوده است و اعتقادی نیز به روز قیامت نداشته است، تاکید کرد: تاریخ از خشونت رضاشاه نیز خاطرات بسیار دارد که از آن جمله قانون کشف حجاب موجب اتفاقات ناگواری برای بانوان کشور شد که برخی حتی به مرگ آنها انجامید.
وی با بیان اینکه اگر حکومت پادشاهان خودکامه و این رژیمهای دین گریز در ایران ادامه پیدا میکرد معلوم نیست از ایران و تاریخ آن چیزی برای آیندگان پابرجا میماند، اضافه کرد: زیر سلطه استعمار بودن بر کشور ما ضربههای مهلکی وارد کرد به نوعی که خود محمدرضا شاه در یکی از کتابهای خود گفته است که ای کاش نوکری آمریکا را نمی کردم.
در دوران محمدرضا شاه استقلال و دموکراسی در کشورمان هیچ معنایی نداشت
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در دوران محمدرضا شاه استقلال و دموکراسی در کشور ما هیچ معنایی نداشت و حتی نمایندگان مجلس توسط ساواک انتخاب میشدند.
وی با اشاره به اینکه رژیم پهلوی هیچ ارزشی برای مردم قائل نبود و شاه ملعون فضایی خفقان آور بر کشور حاکم کرده بود، بیان داشت: به واقع در سال ۵۷ فضل الهی شامل حال مردم کشورمان شد که با پیروزی انقلاب اسلامی قوانین دین اسلام بر کشور حاکم شد و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به تحقق پیوست.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه امروز ایران تنها کشور مستقل جهان است، ابراز داشت: امروز مردم سالاری دینی در کشورمان موج میزند و مردم به دست خود مسئولان کشور را انتخاب کنند.
نوکری کدخدا هیچ فایدهای برای کشور نخواهد داشت
وی با اشاره به اینکه امروز نیز برخی در کشور ما اعتقاد دارند که بدون نوکری برای کدخدا نمیتوان به جایی رسید و با وجود این همه تجربه تلخ از گذشتههای دور تا کنون نیز درس عبرت نمیگیرند، ابراز داشت: وجود روابط بینالمللی با دیگر کشورها موضوعی مهم است که باید به آن توجه شود اما اینکه در ارتباط با یک کشور به یک نوع خوشبینی افراطی دچار شویم اشتباه محض است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: به یقین اروپا نیز هیچگاه طرف ایران را نخواهد گرفت و روابط اقتصادی خود با آمریکا را فدای طرفداری از ایران نخواهد کرد آن هم در شرایطی که تبادلات تجاری آنها با این کشور و سود حاصل از آن چندین برابر ایران است.
وی با بیان اینکه برجام برای ما درس عبرتی است که دیگر از کشورهای استعماری بازی نخوریم، بیان داشت: با دقت در حال و روز جهان متوجه این نکته میشویم که امروز تنها قدرت موشکی ایران خواب از چشم دشمن ربوده است به نوعی که فرانسویها روی اقتدار موشکی ایران تمرکز کردهاند.
قدرت موشکی ایران خواب از چشم دشمن ربوده است
آیتالله خاتمی با بیان اینکه امروز قدرت موشکی ایران خواب از چشم دشمن ربوده است، ابراز داشت: پس از تحرکات داعش در ایران، رهبر معظم انقلاب قول گوشمالی سخت دشمنان را دادند و ایران در همان روز ۶ موشک میانبرد به مقر فرماندهی داعش شلیک کرد که مقدمهای بر براندازی این گروهک تکفیری شد.
وی با بیان اینکه دنیا به خوبی میداند که این تنها نشان کوچکی از قدرت موشکی ایران بود چراکه ما موشکهایی با برد بیش از یک هزار کیلومتر هم داریم، گفت: قدرت موشکی ما روز به روز بیشتر خواهد شد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند هیچکس حق مذاکره در زمینه اقتدار نظامی و موشکی ایران را با هیچ کشوری نخواهد داشت و دیگر مسئولان نیز تبعیت از فرمان ایشان را اعلام کردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه درخت انقلاب امروز ۴۰ ساله شده است و حتی گردباد نیز نمیتواند آن را تکان دهد، بیان داشت: ایران اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون توطئههای فراوانی را پشت سر گذاشته است و کارشکنیهای دشمنان به یقین ادامه خواهد داشت اما ملت ایران با اقتدار همیشگی جلوی نفوذ و بدخواهی دشمنان ایستاده است.
تحریمها و فشار اقتصادی دشمنان بخشی از توطئههای دشمنان است
وی با بیان اینکه تحریمها و فشار اقتصادی دشمنان بخشی از توطئههای دشمنان است، اظهار داشت: دشمنان از طریق فضای مجازی، رسانهها و ماهواره، جنگی تمام عیار بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به راه انداختهاند تا همچون همیشه یاوههایی در ارتباط با دوام نداشتن نظام در اذهان القاء کنند که به لطف خداوند همچون همیشه در نقشههای خود موفق نخواهند شد.
خاتمی با بیان اینکه یاوهگویی ترامپ و سران استعماری در ارتباط با سقوط نظام تا سالگرد پیروزی آن هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، تصریح کرد: بار دیگر در آستانه سالگرد روزهای پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفتیم و رسیدن این روزها نشان میدهد دشمنان چقدر کوته فکر هستند که برخی امیدهای واهی را در سر میپرورانند.
امسال بینظیرترین جشن انقلاب توسط مردم برپا میشود
وی با بیان اینکه به یقین امسال بینظیرترین جشن انقلاب توسط مردم برپا میشود، گفت: پایبندی به دین، انقلاب اسلامی ما را زنده نگه داشته است همان گونه که هشت سال مقاومت و حماسه را در برابر حمله تمام کشورهای دنیا به ایران اسلامی را رقم زد و به یقین همین دینداری آینده انقلاب را رقم خواهد زد.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه سبک زندگی اسلامی باید در جامعه ما نهادینه شود، ابراز داشت: در دو نظرسنجی در ماه گذشته ۸۵ درصد جوانان کشورمان بر پایبندی به دین تاکید کردهاند و این امر نشان میدهد باز هم دشمنان در نقشههای خود موفق نشدهاند.
با سرسپردگی مطلق به ولایت فقیه هرگز از راه راست منحرف نخواهیم شد
وی با اشاره به ضرورت بصیرتافزایی در جامعه ایرانی اسلامی بیان داشت: با سرسپردگی مطلق به ولایت فقیه هرگز از راه راست منحرف نخواهیم شد و باید به این نکته دقت کنیم که انقلاب اسلامی ما مرهون اصل ولایت فقیه و اطاعت مردم از فرامین رهبرشان بوده است.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه تبیین و روشنگری در تمام زمینههای دینی و انقلاب عاملی برای تداوم انقلاب خواهد بود، گفت: ۴۰ سال تداوم این انقلاب مرهون راهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و ولایتمداری ناب این ملت بوده است.
وی اضافه کرد: همگی ما وظیفه داریم حول فرامین رهبری وحدت و همدلی خود را حفظ کنیم تا زیر پرچم ولایت فقیه به انقلاب ما آسیبی نرسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه مجلس خبرگان قدرت اجرایی ندارد و تذکرات لازم را به مسئولان ارائه میکند، گفت: در جلسه شهریورماه مجلس خبرگان سران سه قوه دعوت شدند تا در زمینه وضعیت اقتصادی کشور تذکرات لازم به سران داده شود اما متاسفانه رئیس جمهور محترم در جلسه حضور نداشتند.
از بروز اختلاف سلیقهها در کشور میان مسئولان جلوگیری شود
وی با بیان اینکه باید از بروز اختلاف سلیقهها در کشور میان مسئولان جلوگیری شود چراکه وحدت نیروهای انقلابی را بر هم میزند، ابراز داشت: در وضعیت فعلی کشور باید برنامهریزیهای جدی در راستای عبور از مشکلات انجام شود اما نباید دست به بزرگنمایی نیز بزنیم.
خاتمی با اشاره به اینکه قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه پالرمو تصمیم گیری کند، تصریح کرد: امید ما این است که این طرح تصویب نشود اما در نهایت همه ما زیر پرچم ولایت فقیه حرکت خواهیم کرد و مطیع فرامین ایشان خواهیم بود.
نظر شما