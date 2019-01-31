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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مرز میرجاوه بازدید کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مرز میرجاوه بازدید کرد

زاهدان - وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه جمعی از مسئولان محلی از مرز، بازارچه مرزی و گمرک میرجاوه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه بازدید از گمرک و پایانه مرزی میرجاوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرایط اقتصادی فعلی در سطح کشور همه در تلاش هستند که اقتصاد روند رشد و توسعه را به خوبی طی کند و صادرات غیرنفتی بتواند از رشد بهتری برخوردار باشد.

وی افزود: به رغم مشکلات و تحریم‌های اقتصادی نسبت به ۱۰ ماه گذشته در ده ماهه امسال صادرات غیر نفتی ما رشد بسیار خوبی داشته است که شرایط فعلی کشور اقتضاء می‌کند این رشد با روند سریعتری انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشبختانه گمرک میرجاوه بسیار فعال است و مشکل خاصی وجود ندارد، رشد عملیات و صادرات امسال نسبت به سال گذشته در این گمرک ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و درایت مدیران استان سیستان و بلوچستان و با محوریت گمرک، مشکلات جزئی گمرک میرجاوه تسهیل خواهد شد تا این روند رو به رشد جهش بسیار خوبی داشته باشد.

دژپسند تصریح کرد: در راستای توسعه اقتصادی گمرک میرجاوه کارکنان این مجموعه برای افزایش ساعات کار و تلاش بیشتر آمادگی لازم را دارند و با ارتباط و تعامل خوب با پایانه‌ها گمرک میرجاوه می‌تواند به رشد بسیار خوبی برسد.

کد مطلب 4529586

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