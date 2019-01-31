۳۹۲ پروژه به مناسبت دهه فجر در بشرویه افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا زمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در چهل سال اخیر خدمات گسترده ای در حوزه های مختلف در بشرویه انجام شده است.

وی افزود: بشرویه در قدیم تنها در حوزه کشاورزی مطرح بوده و اما به دلیل خشکسالی های اخیر در چندسال گذشته، اکنون به سمت صنعت و معدن، استفاده از انرژی های پاک و البته کشاورزی به صورت نوین پیش رفته است.

زمان زاده از به بهره برداری رسیدن مجتمع گلخانه ای بشرویه در دهه فجر خبرداد و افزود: در این مجتمع خدمات زیرساختی مانند آب و برق و خدمات جاده ای فراهم شده وسرمایه گذاران می توانند از این پس فعالیت خود را در این مجتمع آغاز نمایند.

وی همچنین از گازرسانی به شهرک صنعتی خبرداد و گفت: لوله کشی در این شهرک انجام شده و ایستگاه آن تا دهه فجر فعال خواهد شد که از این پس شاهد سرمایه گذاری هرچه بیشتر افراد در این شهرک خواهیم بود.

فرماندار شهرستان بشرویه با اشاره به رونق استفاده از انرژی های خورشیدی و پاک در شهرستان اظهار کرد: ۳۰ مورد پنل خورشیدی خانگی به ویژه در روستاها و برای افراد کم درآمد نصب شده و همچنین انرژی یک مگاوات در شهر بشرویه و یک واحد نیم مگاوات در شهرارسک را داریم.

زمان زاده بیان داشت: در حوزه میراث فرهنگی نیز باتوجه به اینکه بشرویه یک شهر تاریخی کشور است خوشبختانه اقدامات مناسب و متعددی در خصوص احداث کمپ گردشگری، خانه های بوم گردی و احیا صنایع دستی قدیمی انجام شده که این امر کمک شایان توجهی به رونق اقتصاد و اشتغال در این شهرستان کرده است.

وی همچنین از آغاز سرمایه گذاری در بحث نمک درمانی در کویر بشرویه خبرداد.

زمان زاده بیان داشت: دربحث ارائه خدمات دولتی نیز در ۴۰ ساله گذشته در بشرویه اقدامات قابل توجهی صورت گرفته به گونه ای که اکنون تمام روستاهای ما از نعمت برق و آب آشامیدنی برخوردار بوده و حتی گازرسانی به تمام روستاهای بشرویه به غیر از دوروستای فتح آباد و نیگنان این شهر انجام شده است.

وی همچنین به خدمات گسترده در حوزه آبیاری های نوین و لوله گذاری ها در بخش کشاورزی اشاره کرد.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار کرد: در دوسال اخیر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان بشرویه به همت بخش خصوصی و دولتی سرمایه گذاری شده است.

زمان زاده بااشاره به اینکه اکنون زیر ساخت های بسیار خوبی در شهرستان فراهم شده افزود: درنظر دارین تا در حوزه گیاهان دارویی نیز به صورت کشت گلخانه ای ورود پیدا کنیم.

وی بیان داشت: ۳۹۲ پروژه در دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار شهرستان بشرویه ادامه داد:در دهه فجر امسال تنها یک پروژه کلنگ زنی وجود دارد و۵۰ درصد پروژه ها نیز برنامه های فرهنگی است که در قالب نمایشگاه در ایام الله دهه مبارک فجر به سمع و نظر عموم مردم خواهد رسید.

زمان زاده گفت:امسال بیشترین پروژه های افتتاحی مربوط به کشاورزی ، شهرداری ، بخشداری ارسک و گاز است.

وی افزود: پروژه هایی نیز که امسال برای اجرای آن تسهیلات عشایری و روستائی داده ایم تا پایان برنامه بالغ بر ۵۰۰ شغل ایجاد خواهدکرد.

زمان زاده اظهار کرد: به طور کلی ۲۸۷ نفر اشتغال جدید ازطرحهای تسهیلاتی و۱۴۶ نفر از محل اعتبارات دولتی با اجرای طرح های دهه فجر ایجاد می شود.