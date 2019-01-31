به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه بنیاد توسعه و آبادانی مهدیشهر ضمن بیان اینکه در این شهرستان نیروهای کارآمد بسیاری ازلحاظ اقتصادی، علمی و فرهنگی وجود دارد، ابراز داشت: برای رشد و توسعه هر منطقهای ابتدا نیازمند به شناسایی فرصتها و ظرفیتها هستیم که دراینبین میتوان با تکیهبر آنها زمینه را برای حضور سرمایهگذاران فراهم کرد.
وی بابیان اینکه بهکارگیری سرمایههای انسانی ارزشمند در راستای ظرفیتها میتواند در ایجاد توسعه بسیار اثرگذار باشد، اضافه کرد: خوشبختانه با رویکرد جدیدی در بنیاد توسعه و آبادانی میکوشیم تا این مقصود محقق شود.
فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه نشست با فعالان اقتصادی میتواند به شناسایی موانع و رفع مشکلات موجود کمک کند، ابراز داشت: رویکرد مثبت استاندار سمنان نیز گواه بر همین استدلال است که بتوانیم زمینه را برای فعالیت فعالان اقتصادی بیشازپیش فراهم کنیم.
ارگی بابیان اینکه بنیاد توسعه و آبادانی میکوشد تا زمینه ارتقای مهدیشهر را فراهم کند، افزود: ظرفیتهای مطلوب شهرستان ازجمله برخورداری از آبوهوای خوب و گردشگری میتواند اشتغال آفرینی را در منطقه افزایش داده و باعث مهاجرت معکوس شود.
وی با اشاره به رویکرد استاندار سمنان در خصوص تعامل بیشازپیش با لایهها و ظرفیتهای مردمی، اضافه کرد: حسب وظیفه ما نیز آمادگی خود را در راستای تحقق این رویکرد اعلام میکنیم.
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