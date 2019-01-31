زن جوانی در هنگام حمل مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید روح اله موسوی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه خانم جوانی در یکی از مراکز نگه داری بهزیستی بسته مشکوکی را نزد خود نگه داری می کند بلافاصله عوامل کلانتری ۱۶ منظریه به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران با همکاری مسئولان این مرکز بسته مورد نظر که حاوی ۵۳ گرم هروئین بود را کشف و وی را دستگیر کردند.

موسوی در پایان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، عنوان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت خرده فروشان مواد مخدر مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.