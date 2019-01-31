  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد:

زن جوانی در هنگام حمل مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

زن جوانی در هنگام حمل مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد گفت: زن جوانی در شهرکرد درهنگام حمل مواد مخدر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید روح اله موسوی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه خانم جوانی در یکی از مراکز نگه داری بهزیستی بسته مشکوکی را نزد خود نگه داری می کند بلافاصله عوامل کلانتری ۱۶ منظریه به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران با همکاری مسئولان این مرکز بسته مورد نظر که حاوی ۵۳ گرم هروئین بود را کشف و وی را دستگیر کردند.

موسوی در پایان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، عنوان کرد:  شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت خرده فروشان مواد مخدر مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 4529612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار