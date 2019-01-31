ناکارآمدی برخی ساختارها مشکل امروز است/ در حوزه استقلال بی نظیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف بعدازظهر پنجشنبه در همایش مسئولان کانون های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد اظهار کرد: ۴۰ سال از انقلاب را پشت سرگذاشتیم و باید مروری بر گذشته داشته باشیم و نقاط قوت و ضعف را بشناسیم.

وی افزود: توطئه های متعددی طی سال های گذشته علیه کشور از سوی دشمنان اجرا شده که اگر یکی از آنها در کشورهای منطقه اتفاق می افتاد حکومت آنها تغییر می کرد. ما در حوزه استقلال در دنیا کم نظیر هستیم و آزادی که در کشور وجود دارد مانند شعار آزادی در غرب نیست و واقعیت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: البته ضعف هایی نیز طی سال های گذشته داشته ایم که به آرمان های انقلاب بر نمی گردد و اشکال در کارکردها است. یکی از اشکالات جدی این بود که باید مدل درست کارآمدی و دولت سازی را ارائه و اجرا می کردیم اما در این بخش مشکلاتی وجود دارد.

قالیباف گفت: نمی شود در حل مشکلات اسم جمهوری اسلامی را داشته باشیم اما با روش های غربی عمل کنیم و ارزش ها را نادیده بگیریم. امروز یکی از چالش های جدی کشور آزادی های اجتماعی است که هیچگاه آن را به صورت روشن حل نکرده ایم. در موضوع فیلترینگ همه کشورها آن را اجرا می کنند و ما در کشور آن را به یک موضوع سیاسی تبدیل و از مسئولیت فرار می کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حوزه اقتصادی در بخش مالیات، نقدینگی و سیستم بانکی تصمیم نمی گیریم و مشخص نیست ما به دنبال اقتصاد دولتی، خصوصی، تعاونی و یا مقاومتی هستیم. امروز در کشور ۶ خزانه پولی داریم که هرکدام از آنها دریافت و پرداخت جداگانه دارند و به همین دلیل سیاست درست اقتصادی نداریم و نتیجه آن مشکلات امروز مردم در ساده ترین موضوعات شده است.

قالیباف تاکید کرد: بیش از ۸۵ درصد سود سپرده های بانکی به کمتر از ۲ درصد صاحبان سهام تعلق می گیرد. امروز در حال مبارزه با فساد هستیم ولی پیشگیری بهتر از درمان و برخورد است و باید ناکارآمدی ها را کم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار قانون در کشور داریم که بسیاری از آنها در تضاد باهم هستند و قانون دانان قانون شکن با استفاده از این خلأها وام های میلیاردی می گیرند اما یک جوان برای دریافت وام ازدواج دچار مشکل است.

قالیباف تاکید کرد: باید به صورت دقیق مشکلات کشور را یکی یکی شناسایی و برای آن راه حل ارائه کنیم که محل این اقدامات حوزه و دانشگاه است. اگر این مشکلات را حل نکنیم تمام دستاوردهای انقلاب را از دست خواهیم داد. اگر ناکارآمدی ادامه پیدا کند آن را به حساب دین می گذارند و می گویند دین در اداره جامعه کارآمد نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: باید برای انقلاب هزینه بدهیم زیرا دشمن با رسانه های خود و کمک برخی نیروهای داخلی خود اجازه نمی دهند منافعشان به خطر بیافتد.



قالیباف در ادامه به موضوع این روزهای کشور اشاره کرد و گفت: FATF یک تشکل غیر دولتی در خارج از چارچوب نظام بین الملل است که توسط ۷ کشور با محوریت آمریکا و انگلیس تشکیل شده است. آنها بعد از ۱۱ سپتامبر متوجه شدند با استفاده از شورای امنیت و قدرت سخت نمی توانند به اهداف خود برسند و به همین دلیل FATF را ایجاد کردند تا هر رابطه بانکی در هر جای دنیا را سازماندهی کنند.

وی بیان کرد: ما که در حال مبارزه با سلطه جهانی هستیم باید بدانیم FATF مقابل هر کشوری که بخواهد خواسته های سرمایه داری را نادیده بگیرد می ایستد و تفاوتی ندارد آن کشور ایران، چین یا یک کشور اروپایی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: باید عاقلانه موضوع را بشناسیم و حل کنیم و نمی توانیم بدون آگاهی و آینده نگری در خصوص FATF تصمیم بگیریم.در موضوع هسته ای هم کسی مخالف مذاکره نبود و ما معتقد بودیم یک مبارزه با دشمن است.