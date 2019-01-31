توقیف ۵ کامیون حامل دام قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: درپی دریافت خبری مبنی خروج گستره دام از استان به مقصد استان های مرزی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان به یاسوج پنج دستگاه کامیون و یک دستگاه وانت بار حامل دام را متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در بازرسی از این خودروها یک هزار راس دام فاقد مجوز (گوسفند) به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف و شش نفر دستگیر شدند.