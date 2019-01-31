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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد

توقیف ۵ کامیون حامل دام قاچاق در چهارمحال و بختیاری

توقیف ۵ کامیون حامل دام قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: درعملیات ماموران این فرماندهی در محور لردگان به یاسوج از خروج یک هزار راس دام به ارزش ۳۰ میلیارد ریال جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: درپی دریافت خبری مبنی خروج گستره دام از استان به مقصد استان های مرزی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان به یاسوج پنج دستگاه کامیون و یک دستگاه وانت بار حامل دام را متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در بازرسی از این خودروها یک هزار راس دام فاقد مجوز (گوسفند) به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف و شش نفر دستگیر شدند.

کد مطلب 4529620

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