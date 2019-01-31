به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب به عنوان استاندار قم که ظهر پنج‌شنبه به مناسبت دهه مبارک فجر در تالار امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، ضمن تبریک قرار گرفتن در آستانه چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز در حالی به استقبال جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می‌رویم که دشمنان در خیالات خود پیش بینی کرده بودند انقلاب ایران به ۴۰ سالگی نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه عدد ۴۰ در دین اسلام عددی خاص است، تصریح کرد: نباید سن ۴۰ سالگی را سن پیری قلمداد کرد بلکه این سن پختگی است و ایران اسلامی نیز در سنی قدم گذاشته که به کمال رسیده است و با وجود تندبادهای دشمنان همچنان استوار ایستاده است.

وظیفه داریم دستاوردهای انقلاب را تبیین کنیم

استاندار قم با تأکید بر اینکه وظیفه داریم به عنوان شهروند و دولتمند دستاوردهای انقلاب را تبیین کنیم تصریح کرد: مردم ولی نعمتان این نظام هستند و در پیروزی انقلاب و در دوران دفاع مقدس حامی نظام بودند.

وی با عنوان اینکه برخی کینه توزان به دنبال تفکیک دولت از نظام هستند، گفت: دشمن به دنبال کینه‌ای که سال‌هاست نسبت به ایران اسلامی دارد به دنبال ضربه زدن است و به همین دلیل سیاه نمایی می‌کند ولی در این راستا مؤمنان باید هوشیار باشند که در دام فریب دشمن گرفتار نشوند، زیرا در غیر این صورت با همسو شدن با اهداف دشمن تیشه به ریشه نظام می‌زنند.

سرمست با اشاره به مناسبت‌هایی مانند جشن پیروزی انقلاب، عنوان کرد: جایگاه قم، جایگاه خاصی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه قم خاستگاه انقلاب است باید همراه مردم، مسئولان نیز به باشکوه‌تر برگزار کردن این جشن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا همه بدانند آغاز گران نظام همواره حامی دولت و نظام هستند.

وی تأکید کرد: یادآوری روزهای انقلاب و خاطرات آن دلیل بر ماندن در گذشته نیست بلکه برای امید به آینده است که لازمه آن باشکوه برگزار کردن جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب است.

منوریل اگر توجیه اقتصادی داشته باشد ادامه خواهد یافت

استاندار قم در ادامه سخنان خویش به برنامه‌های عمرانی، خدماتی و زیر بنایی، فرهنگی و ... در ایام دهه فجر اشاره و تصریح کرد: به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در قم ۳۶۸ پروژه با اعتباری بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با تفکیک این پروژه‌ها گفت: از مجموع ۳۶۸ پروژه در قم ۱۷۲ پروژه به بخش زیربنایی، ۳۱ پروژه به بخش کشاورزی، ۱۰ پروژه به بخش محیط زیست ۱۰ پروژه به بخش گردشگری، ۳ پروژه به بخش ورزشی، ۱۱ پروژه به بخش صنعتی، ۶ پروژه به بخش آموزشی، ۸۵ پروژه به بخش زیربنایی دهیاری‌ها و ۴۰ پروژه به بخش‌های اشتغال‌زایی در روستاها اختصاص دارد.

سرمست با اشاره به مهمترین پروژه‌هایی که در قم به بهره‌برداری می‌رسد، عنوان کرد: پل ونارچ، تقاطع شهرک شهاب با اتوبان قم تهران، احداث ۴ جایگاه سوخت، گازرسانی به روستاهای قم از جمله پروژه‌های مهم دهه فجر هستند که به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئله پروژه‌های نیمه تمام مانند مونوریل گفت: جلسات کارشناسی تشکیل شده و در صورتی که ادامه کار توجیه اقتصادی داشته باشد ادامه خواهد یافت.