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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان:

۴۵۰۰ ویژه برنامه دهه فجر در کردستان برگزار می شود

۴۵۰۰ ویژه برنامه دهه فجر در کردستان برگزار می شود

سنندج - سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده چهار هزار و ۵۰۰ ویژه برنامه برای ایام دهه فجر در قالب برنامه های مختلف تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر, محمدقاسم سیاوشی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: در راستای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اول سال جاری تمام برنامه های استان با رویکرد و محور چهل سالگی انقلاب بوده و تاکنون سه هزار و ۵۰۰ برنامه توسط ادارات و نهادهای مختلف در استان اجرا شده است. 

وی افزود: برنامه های این ایام با روژه موتورسواران در روز ۱۲ بهمن راس ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه از فرودگاه سنندج به سمت میدان آزادی همزمان با سالگرد ورود تاریخی حضرت امام (ره) به کشور آغاز می شود و در کنار ان برگزاری نمایشگاه استانی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، افتتاح ۲۸۰ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد، مراسم مهمانی لاله ها، تعویض پرچم مزار شهدای استان و اکران همزمان فیلم های جشنواره فجر در سینما فروردین سنندج اجرا می شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: همچنین در این ایام افتتاح طرح های هادی روستایی، افتتاح ۱۰ طرح ورزشی، برگزاری جشن انقلاب در شهرها و روستاهای استان، ارائه خدمات رایگان پزشکی در روستاها و مناطق محروم و برگزاری ۴۱۵ یادواره شهدا انجام می شود.

سیاوشی یادآور شد: افتتاح دو هزار و ۹۵۰ طرح در حوزه کشاورزی، اجرای یک هزار و ۶۴۷ ویژه برنامه در سنندج، همایش نسل چهارم انقلاب، اجرای تئاتر با موضوع ایثار و شهادت و اجرای موسیقی زنده کُردی از دیگر برنامه های این ایام است و همچنین در این ایام از ۸۷۴ میلیارد تومان پروژه در استان کردستان بهره برداری شده که با افتتاح این پروژه ها برای ۹ هزار نفر اشتغالزایی می شود. 

وی بیان کرد: پایان بخش برنامه های این ایام حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن است که تمامی دشمنان نظام به این روز تاریخی چشم دوخته اند و از این رو باید ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور از جمله کردستان با حضور گسترده خود بار دیگر دشمنان را ناکام بگذارند.

کد مطلب 4529631

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