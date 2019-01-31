۴۵۰۰ ویژه برنامه دهه فجر در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر, محمدقاسم سیاوشی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: در راستای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اول سال جاری تمام برنامه های استان با رویکرد و محور چهل سالگی انقلاب بوده و تاکنون سه هزار و ۵۰۰ برنامه توسط ادارات و نهادهای مختلف در استان اجرا شده است.

وی افزود: برنامه های این ایام با روژه موتورسواران در روز ۱۲ بهمن راس ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه از فرودگاه سنندج به سمت میدان آزادی همزمان با سالگرد ورود تاریخی حضرت امام (ره) به کشور آغاز می شود و در کنار ان برگزاری نمایشگاه استانی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، افتتاح ۲۸۰ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد، مراسم مهمانی لاله ها، تعویض پرچم مزار شهدای استان و اکران همزمان فیلم های جشنواره فجر در سینما فروردین سنندج اجرا می شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: همچنین در این ایام افتتاح طرح های هادی روستایی، افتتاح ۱۰ طرح ورزشی، برگزاری جشن انقلاب در شهرها و روستاهای استان، ارائه خدمات رایگان پزشکی در روستاها و مناطق محروم و برگزاری ۴۱۵ یادواره شهدا انجام می شود.

سیاوشی یادآور شد: افتتاح دو هزار و ۹۵۰ طرح در حوزه کشاورزی، اجرای یک هزار و ۶۴۷ ویژه برنامه در سنندج، همایش نسل چهارم انقلاب، اجرای تئاتر با موضوع ایثار و شهادت و اجرای موسیقی زنده کُردی از دیگر برنامه های این ایام است و همچنین در این ایام از ۸۷۴ میلیارد تومان پروژه در استان کردستان بهره برداری شده که با افتتاح این پروژه ها برای ۹ هزار نفر اشتغالزایی می شود.

وی بیان کرد: پایان بخش برنامه های این ایام حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن است که تمامی دشمنان نظام به این روز تاریخی چشم دوخته اند و از این رو باید ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور از جمله کردستان با حضور گسترده خود بار دیگر دشمنان را ناکام بگذارند.