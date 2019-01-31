تصادف زنجیره ای در ابتدای شهر رودهن/۹ نفر مصدوم شدند

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تصادف یک اتوبوس در ورودی شهر بومهن با ۶ الی ۷ خودرو یک تصادف زنجیره ای به وقوع پیوست.

وی گفت: نیروهای امداد و نجات هلال احمر استان تهران به محض اطلاع از این حادثه که در ورودی رودهن رخ داده بود، به محل اعزام شدند و پس از امدادرسانی اولیه اقدام به انتقال یکی از مصدومین به مراکز درمانی کردند و ۸ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

معاون امدادونجات هلال احمر استان تهران افزود: این حادثه در حالی رخ داد، که اتوبوس از سمت آبعلی به سوی تهران در حرکت بود، که در ابتدای خیابان شریعتی رودهن منجر به تصادف شد.

بر اساس این گزارش، علت اولیه حادثه را بریدن ترمز اتوبوس عنوان کرده اند، اما هنوز هیچ مقام رسمی این علت را تایید نکرده است.