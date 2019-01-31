به گزارش خبرنگار مهر، علی وارسته بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دهه فجر امسال ۲۰۲ پروژه عمرانی به بهره‌برداری می رسد، اظهارکرد: برای اجرای و تکمیل این پروژه ها بیش از ۶۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وارسته در ادامه پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۵۰۰ تنی و اعتبار ۱۸ میلیارد تومانی، تامین آب آشامیدنی ۹ روستا با محوریت روستای ترشایه و بهره مندی یک هزار و ۱۱۹ نفر با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی، پروژه واحد آموزشی سه کلاسه با اعتبار ۵۵۰ میلیون تومان را از جمله طرح‌های شاخص در این شهرستان عنوان کرد که با حضور استاندار گیلان به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: افتتاح جایگاه سوخت رسانی، کتابخانه عمومی واجارگاه و واحدهای تولیدی از دیگر پروژه‌های افتتاحی در این ایام در شهرستان رودسر است.

سرپرست فرمانداری رودسر ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه‌ها برای یک هزار و ۹۹ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.