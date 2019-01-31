به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی آل ‌هاشم ظهر امروز پنج شنبه در دیدار رئیس مجلس با وی گفت: آذربایجان شرقی یکی از استان های مهم کشور بوده و ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی دارد.

وی سپس با تاکید بر اینکه مردم استان با روحیه ایستادگی و مقاومت در تمامی برنامه‌های انقلابی حضور فعال دارند، ادامه داد: جشنواره ‌های فرهنگی سپاه پاسداران نیز در تبریز برگزار می ‌شود.

آل هاشم با اشاره به اینکه مردم استان همواره مشکلات را تحمل کرده اند، ابراز داشت: ولی مردم در مسائل سال گذشته و جریانات امسال هرگز دشمن را همراهی نکردند ولی گلایه‌ هایی از برخی ادارات و نهادها دارند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی استان مشکلاتی دارند، گفت: تعدادی از کارخانه های استان با ظرفیت پایین فعالیت می‌ کنند و باید مشکلات آنها حل شده و زمینه ایجاد اشتغال در استان فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به مشکلات کارخانه ماشین سازی تبریز نیز اشاره کرد و گفت: وضعیت کارخانه ماشین سازی نگران کننده است. واگذاری این مجموعه به درستی به بخش خصوصی انجام نشد.

وی با تاکید بر اینکه باید در واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی دقت کرد، گفت: خریدار مجموعه بزرگ ماشین سازی هم اکنون در زندان به سر می ‌برد و برای پرداخت حقوق کارگران این مجموعه بخشی از اموال فروخته شده است.