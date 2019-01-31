شهرداری تهران اقدامات تسهیلی در ورودی های غرب پایتخت انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان ملارد، که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: برای اقدامات در حوزه احیای مراتع و آبخیزداری نیاز به نگاه ویژه داریم و در حوزه زیرساختهای برق شهرستان ملارد اقدامات خوبی صورت گرفته و شهرداری زمینی ۱۳هکتاری را به این منظور اختصاص داده است.
وی گفت: بر اساس افق چشمانداز ۲۰ساله، بنا داریم که تامین برق ملارد را از استان البرز جدا کنیم، که این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر کلنگزنی خواهد شد.
فرماندار ملارد اضافه کرد: در مرکز اخوان، ظرفیت پذیرش را تا ۴۰۰نفر افزایش دادهایم که در صورت حل مشکل آب شرب این مرکز، افزایش ظرفیت مذکور محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در استان تهران، نگاه ویژهای به ساماندهی اتباع بیگانه صورت نگرفته و لازمه آن، تدوین طرح رسیدگی و ساماندهی اتباع در شهرستان ملارد است.
توکلی کجانی گفت: در سه شهرستان ملارد، شهریار و قدس یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد که تعدادی از آن جمعیت به شکل روزانه به شهر تهران رفت و آمد میکنند.
وی افزود: شهرداری تهران باید ورود پیدا کند و در ورودیهای پایتخت نسبت به ساماندهی حمل و نقل، اقدامات تسهیلی را صورت بدهد، متاسفانه در دورههای قبل پروژه مسکن مهر را در اراضی کوهستانی ملارد و صفادشت ایجاد کردهاند که مشکلاتی را به دنبال داشته است و توافقات خوبی با شهرداری انجام شده تا در ازای واحدهای تجاری در این پروژه، مدارسی را در این منطقه ایجاد کند.
نظر شما