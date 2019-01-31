تکواندوکاران آذربایجان شرقی به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تکواندوکار نوجوان آذربایجان‌ شرقی در ترکیب تیم منتخب نوجوانان پسر کشورمان برای حضور در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی قرار گرفتند.

سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی آسیا ۲۰۱۹ از ۹ اسفندماه سال جاری به مدت ۴ روز و در بخش کیوروگی، پومسه و پاراتکواندو در مجموعه ورزشی المپیک جزیره کیش برگزار می ‌شود.

این رقابت‌ها ۱۱ اسفندماه در رده سنی نوجوانان و در دو گروه دختران و پسران پیگیری می ‌شود که سازمان تیم ‌های ملی، اسامی پسران تکواندوکار منتخب تیم ایران در این رویداد را اعلام کرد که نام دو ورزشکار نوجوان آذربایجان شرقی نیز به چشم می خورد.

بنابر این گزارش حامد اصغری در وزن ۶ ام (۶۳- کیلوگرم) و علی نجفی در وزن ۱۰ ام (۷۸+ کیلوگرم) ورزشکاران استان آذربایجان شرقی هستند که در این رقابت ها به میدان می روند.