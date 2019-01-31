به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک بعدازظهر پنج‌شنبه در نشست شهرداران استان سمنان با حضور معاون وزیر کشور ضمن بیان اینکه این استان با ۷۰۳ هزار نفر جمعیت، دارای ۲۰ نقطه شهری است، تأکید کرد: در سال جاری ۵۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای شهرداری‌های استان مصوب شده که تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان آن تخصیص‌یافته است.

وی افزود: با نگاه خوبی که دولت به مقوله توسعه شهری دارد خوشبختانه در استان سمنان طی سال جاری، ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار ارزش‌افزوده نیز توزیع‌شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان سهم شهرداری‌ها از اعتبارات ارزش‌افزوده استان را ۷۵ میلیارد تومان دانست و تأکید کرد: ۶۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات نیز به روستاهای فاقد دهیار رسید.

ابک در خاتمه گفت: در استان سمنان، ۱۰۶ نفر عضو شورای اسلامی هستند که از این تعداد هفت نفر زن و ۹۷ نفر مرد هستند.