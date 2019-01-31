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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۵

امیر قطر به چین سفر کرد

امیر قطر به چین سفر کرد

امیر قطر در سفر به چین با استقبال رسمی از سوی رئیس جمهوری این کشور مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جینپینگ رئیس جمهوری چین امروز پنجشنبه حین استقبال از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، بر لزوم بازگشت نظم و اتحاد به شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد.

به گفته وی، همکاری منطقه‌ای اصل مهمی برای تامین رفاه منطقه خلیج فارس است.

شی همچنین از تمایل چین برای ایفای نقشی سازنده و مبتنی بر خواست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سخن گفت.

این در حالی است که امیر قطر نیز از آمادگی این کشور برای سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در چین از جمله در بخش زیرساخت‌های شهری سخن گفت.

به گفته تمیم بن حمد آل ثانی، قطر از تامین گاز مایع برای چین خرسند است و برای افزایش صادرات این محصول آمادگی دارد.

کد مطلب 4529672
مریم خرمایی

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