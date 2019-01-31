به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی عصر پنج‌شنبه در نشست شهرداران، دهیاران و روسای شورای اسلامی شهرهای استان سمنان با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری وزیر کشور به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه هیچ مساعدتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری صورت نگرفته است، ابراز داشت: با توجه به افزایش قیمت اتوبوس و مینی‌بوس تهیه و پیش‌بینی این دستگاه‌ها به‌تنهایی از دست شهرداران خارج است.

وی بابیان اینکه درگذشته برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مساعدت‌هایی وجود داشت، اضافه کرد: الان از دریافت این خدمات به‌طور کامل محروم هستیم که این مشکل حتی در بخش خصوصی نیز وجود دارد لذا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری بخش خصوصی نیز باید لحاظ شود.

شهردار شاهرود بابیان اینکه علاوه بر اتوبوس‌رانی در تاکسی‌رانی نیز مشکلاتی به چشم می‌خورد، ابراز داشت: این صنف با گرانی لوازم‌یدکی مواجه هستند که آن‌ها نیز درگذشته از خدمات لازم بهره‌مند بودند هم‌اکنون با مشکل مواجه هستند.

احمدی بابیان اینکه در حوزه عمرانی اعتباراتی که به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفت به حداقل رسیده است، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آب و بحران خشک‌سالی در جداسازی آب خام نیازمند به دریافت اعتبارات لازم هستیم که انتظار می‌رود در این اعتبارات مساعدت‌های مالی صورت گیرد.

وی بابیان اینکه شاهرود اولین شهر استان سمنان مجهز به سیستم مرکز کنترل ترافیک است، اضافه کرد: در حال حاضر این دوربین‌ها تنها کد تخلفات را به راهنمایی و رانندگی ارائه می‌دهند که انتظار می‌رود برای مدیریت شهر سهمیه جرائم رانندگی به شکل مناسب به شهرداری اختصاص یابد.

شهردار شاهرود در این نشست به مواردی نظیر کمبود نیروی انسانی، هم تراز شدن دریافتی شهرداران با سیار مدیران، نوسازی آتش‌نشانی و تجهیزات وابسته به آن، حوزه عمران و آبادانی شهرها و اختصاص مبالغ لازم اشاره کرد و خواستار رسیدگی این موارد از سوی عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور شد.