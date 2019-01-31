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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

دورخیز قطر برای شکست چهارمین قهرمان آسیا

دورخیز قطر برای شکست چهارمین قهرمان آسیا

تیم ملی فوتبال قطر درصورت غلبه بر ژاپن در دیدار فردا، رکورد شکست دادن چهار قهرمان جام ملت‌ها را در این مسابقات را به نام خود ثبت می‎کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال قطر در این دوره از رقابت های جام ملت های آسیا که در امارات جریان دارد، موفق شده عربستان، عراق و کره جنوبی را شکست دهد که هر سه این تیم‌ها سابقه قهرمانی در جام ملت‌ها را دارند.

به این ترتیب اگر قطری ها ژاپن را هم در دیدار فینال جمعه شب شکست دهند، یک کار تاریخی انجام داده و چهار قهرمان پیشین جام ملت‌های آسیا را در یک تورنمنت شکست داده‌اند.

نکته جالب اینکه این چهار تیم موفق شده‌اند قهرمانی ده دوره از شانزده دوره جام ملت‌ها را به نام خود ثبت کنند که قطر با قهرمانی در این مسابقات، یک رکورد تاریخی را از خود به جای خواهد گذاشت.

فیلیکس سانچز سرمربی اسپانیایی قطر در کنفرانس مطبوعاتی امروز در این رابطه گفت: من می‌دانم این بازی مهم‌ترین بازی در تاریخ فوتبال قطر است. ما نمایش خوبی تا به امروز داشته‌ایم و توانسته‌ایم تیم‌های بزرگی را شکست دهیم. با این حال هنوز هیچ چیز تمام نشده و باید مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیا بازی کنیم که آنها هم تیم‌های خوبی را شکست داده‌اند. ما برای قهرمانی چالش سختی داریم و باید با تمرکز بازی کنیم تا به هدف‌مان برسیم.

کد مطلب 4529677
رضا خسروي

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