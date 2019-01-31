باید از ظرفیت های داخلی برای رونق و توسعه اقتصادی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، فرهاد دژپسند روز پنجشنبه در جمع اساتید و دانشگاهیان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رشد ۲۰ درصدی منابع در کشور از دیگر موفقیت های این مدت است، اظهارداشت: این موفقیت ها در حالی بدست آمده که دشمنان تمام تلاش خود را برای وارد کردن ضربات اقتصادی به کشور بکار گرفته اند.

وی تاکید کرد: اگر تک تک ایرانیان عزم خود را جزم کنند می توان مشکلات کنونی در عرصه اقتصادی کشور را به حداقل رساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قدرت ایران هم اینک به مرحله خوبی رسیده است، گفت: برای رسیدن کشور به رفاه باید قدرت ملی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت های داخلی برای رونق و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت های سیستان و بلوچستان گفت: این استان از ظرفیت های بالقوه اقتصادی نظیر اقیانوس، مرزهای طولانی، معادن و غیره برخوردار است.

دژپسند تاکید کرد: ضروری است برای استفاده بهینه از ظرفیت های سیستان و بلوچستان اساتید دانشگاه، نخبگان و فرهیختگان علمی این استان به بررسی دقیق مشکلات و ارائه راهکار برای برون رفت از آن بپردازند تا با استفاده از ظرفیت های بیکران این خطه، آن را به بارانداز توسعه کشور تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه چابهار به عنوان یک منطقه خاص می تواند سکوی پرش نیمه شرقی کشور باشد گفت: اگر سند آمایش سیستان و بلوچستان بخوبی تهیه و اجرا شود تحول استان را به همراه دارد.

وی بر تشکیل نشست های اندیشه ورزی اساتید دانشگاه با مسئولان حوزه اقتصادی استان در بازه زمانی حدود سه ماه یکبار تاکید کرد و افزود: عزم دولت برای توسعه سواحل مکران و تبدیل آن به سکوی پرش اقتصادی منطقه جدی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سود آوری سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی توصیه کرد: با توجه به سود آوری کلان سرمایه گذاری در این استان و فراهم بودن زمینه های لازم، به این منطقه جذب شوند.