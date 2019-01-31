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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

انفجار گاز در قائمشهر ۴ مصدوم برجای گذاشت

انفجار گاز در قائمشهر ۴ مصدوم برجای گذاشت

قائمشهر - انفجار گاز در قائم شهر منجر به مصدومیت چهار نفر از اعضای یک خانواده در این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدولی مرادی فرمانده انتظامی قائمشهر اظهار داشت:در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع انفجاری مهیب در یکی از مناطق مسکونی این شهرستان بلافاصله ماموران گشت انتظامی این فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر، تصریح کرد: در این حادثه که به علت نشت گاز در منزلی مسکونی به وقوع پیوست چهار نفر از ساکنان این منزل به شدت مجروح شدند و با حضور عوامل امدادی مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند و علت تامه حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4529681

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