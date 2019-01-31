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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

استاندار کرمان:

پی گیر رفع چالش های صادرکنندگان هستیم

پی گیر رفع چالش های صادرکنندگان هستیم

کرمان - استاندار کرمان گفت: در چندماه گذشته صادرکنندگان با چالش هایی در بخش پیمان سپاری و برگشت ارز روبرو شدند که برای رفع آنها جلساتی با مدیران بانک ها برگزار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز صادرات اظهار کرد: ترکیب این جلسه به گونه است که نشان می دهد اتاق بازرگانی کرمان در بخش توسعه صادرات جدی تر برنامه ها را دنبال می کند.

وی ادامه داد: استان کرمان در بحث صادرات نسبت به کشور وضعیت مطلوبی دارد و از نظر میزان درآمد حاصل از صادرات نیز وضعیت مطلوبی دارد، در زمینه میزان صادرات غیرنفتی در سالهای گذشته رتبه سوم و چهارم کشور را به خود اختصاص داد.

فدایی افزود: رشد درآمد صادراتی استان کرمان طی پنج سال گذشته ۲۸ درصد و از متوسط کشوری بالاتر بوده به گونه ای که این آمار در کشور ۲۶ درصد است. رشد صادرات استان نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته که با توجه به امکانات، ظرفیت ها و نیازهای استان قابل قبول نیست و می تواند افزایش یابد.

وی با بیان اینکه استان کرمان امکانات مناسبی برای تولید و صادرات دارد، تصریح کرد: برای رونق تولید نیاز به تنظیم بازار مصرف داریم. یکی از عوامل اصلی تنظیم، صادرات است و اگر نتوانیم در صادرات موفق باشیم قطعا در بخش تولید و اشتغال موفق نخواهیم بود.

استاندار کرمان افزود: صادرات قطعا مشکلات خاص خودش را دارد و باید در این زمینه شناسایی، دستیابی و حفظ بازارهای خارجی، تداوم صادرات، ارائه کالاهای با کیفیت و سالم، جلب اعتماد بازارهای خارجی و توجه به خواست مصرف کننده برای صادرات موفق مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: قیمت گذاری مناسب، بسته بندی خوب، هماهنگی با تحولات روز، نحوه عرضه خوب، تنوع در محصولات، توجه به زنجیره کالا و خدمات باید در کالاهای تولیدی صادراتی استان کرمان مورد توجه صادرکنندگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان برتر باید قهرمان تلقی شوند، گفت: باید دو نوع صادرکننده، یکی صادر کنندگان برتر در سالهای متوالی و صادرکنندگان برتر جدید به عنوان صادرکنندگان برتر در سالهای آینده شناخته شوند.

وی با توجه به مشکلات جدید صادرکنندگان افزود: در چندماه گذشته صادرکنندگان با چالش هایی در بخش پیمان سپاری و برگشت ارز روبرو شدند و در این زمینه جلساتی با مدیران بانک ها داشته ایم و برای تسهیل فعالیت ها، هنوز باید اقداماتی در این حوزه صورت گیرد.

فدایی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان باید راهکارهایی برای توسعه بیشتر صادرات استان پیدا کنند و در این راستا درصد رشد صادرات را هدف قرار دهند.

در این آیین از صادرکنندگان برتر استان کرمان تجلیل شد.

کد مطلب 4529683

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