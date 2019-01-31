پی گیر رفع چالش های صادرکنندگان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز صادرات اظهار کرد: ترکیب این جلسه به گونه است که نشان می دهد اتاق بازرگانی کرمان در بخش توسعه صادرات جدی تر برنامه ها را دنبال می کند.

وی ادامه داد: استان کرمان در بحث صادرات نسبت به کشور وضعیت مطلوبی دارد و از نظر میزان درآمد حاصل از صادرات نیز وضعیت مطلوبی دارد، در زمینه میزان صادرات غیرنفتی در سالهای گذشته رتبه سوم و چهارم کشور را به خود اختصاص داد.

فدایی افزود: رشد درآمد صادراتی استان کرمان طی پنج سال گذشته ۲۸ درصد و از متوسط کشوری بالاتر بوده به گونه ای که این آمار در کشور ۲۶ درصد است. رشد صادرات استان نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته که با توجه به امکانات، ظرفیت ها و نیازهای استان قابل قبول نیست و می تواند افزایش یابد.

وی با بیان اینکه استان کرمان امکانات مناسبی برای تولید و صادرات دارد، تصریح کرد: برای رونق تولید نیاز به تنظیم بازار مصرف داریم. یکی از عوامل اصلی تنظیم، صادرات است و اگر نتوانیم در صادرات موفق باشیم قطعا در بخش تولید و اشتغال موفق نخواهیم بود.

استاندار کرمان افزود: صادرات قطعا مشکلات خاص خودش را دارد و باید در این زمینه شناسایی، دستیابی و حفظ بازارهای خارجی، تداوم صادرات، ارائه کالاهای با کیفیت و سالم، جلب اعتماد بازارهای خارجی و توجه به خواست مصرف کننده برای صادرات موفق مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: قیمت گذاری مناسب، بسته بندی خوب، هماهنگی با تحولات روز، نحوه عرضه خوب، تنوع در محصولات، توجه به زنجیره کالا و خدمات باید در کالاهای تولیدی صادراتی استان کرمان مورد توجه صادرکنندگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان برتر باید قهرمان تلقی شوند، گفت: باید دو نوع صادرکننده، یکی صادر کنندگان برتر در سالهای متوالی و صادرکنندگان برتر جدید به عنوان صادرکنندگان برتر در سالهای آینده شناخته شوند.

وی با توجه به مشکلات جدید صادرکنندگان افزود: در چندماه گذشته صادرکنندگان با چالش هایی در بخش پیمان سپاری و برگشت ارز روبرو شدند و در این زمینه جلساتی با مدیران بانک ها داشته ایم و برای تسهیل فعالیت ها، هنوز باید اقداماتی در این حوزه صورت گیرد.

فدایی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان باید راهکارهایی برای توسعه بیشتر صادرات استان پیدا کنند و در این راستا درصد رشد صادرات را هدف قرار دهند.

در این آیین از صادرکنندگان برتر استان کرمان تجلیل شد.