بازیکنان غافلگیر شدند/سپیدرودی متفاوت در نیم فصل دوم خواهید دید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امامی‌فر در کنفرانس خبری بعد از بازی با پرسپولیس در جام حذفی با اشاره به اینکه باید برای این نمایش زیبا هم به بازیکنان و هم هواداران تبریک بگویم، اظهارکرد: نوع بازی امروز بازیکنان نوید دهنده نمایش خوب تیم در روزهای آینده و در ادامه لیگ برتر است.

وی با اشاره به اینکه از نقاط قوت و ضعف پرسپولیس به خوبی آگاه بودیم، افزود: شرایط آنها را میدانستیم و نقطه پوشیده‌ای از نوع بازی پرسپولیس برای ما وجود نداشت.

امامی فر با بیان اینکه امروز بازیکنان سپیدرود سخت‌ترین کار را انجام دادند، گفت: ۹۰ دقیقه یاری‌گیری نفر به نفر و بستن فضاهای نفوذ سبب یک نمایش خوب در طول بازی بود.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان بر روی یک غافلگیری گل را دریافت کردند، بیان‌کرد: به تمام اهداف خود در این بازی دست یافتیم. برای حضور پرقدرت برابر سایپا نقاط قوت و ضعف خود را در این بازی با توجه به حضور بازیکنان جدید شناختیم.

امامی فر با بیان اینکه در نیم فصل دوم شاهد سپیدرود متفاوت‌تری خواهید بود، گفت: در زمینه داوری نیز امیدورایم در نیم فصل دوم تیم ها کمتر از حوزه داوری آسیب ببینند.