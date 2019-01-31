به گزارس خبرنگار مهر، زلاتکو ایوانکوویچ در کنفرانس خبری بعداز بازی برابر سپیدرود رشت با اشاره به بازی سخت امروز، اظهارکرد: در تیم پرسپولیس شاهد چندین تغییر و اضافه شدن نفرات جدید هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید بازیکنان به توپ سرعت بیشتری دهند، افزود: در مسیر خوبی قرار گرفته‌ ایم و تلاش می کنیم تا نسبت به فصل گذشته قویتر ظاهر شویم.

مربی پرسپولیس با اشاره به اینکه ملی پوشان این تیم فردا به تمرینات اضافه می شوند، گفت: امروز هم از نتیجه و هم از عملکرد بازیکنان راضی هستیم.

وی در ادامه به وضعیت تیم سپیدرود رشت و نوع بازی این تیم نیز اشاره کرد و گفت: بازی امروز نشان داد که سپیدرود پیشرفت خوب داشته که امیدواریم در ادامه بازی‌های لیگ برتر در جایگاه خوبی برای بقا در لیگ برتر قرار گیرد.

زلاتکو با اشاره به لیست ۱۸ نفره تیم پرسپولیس و تلاش بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی تیم، افزود: در نهایت سرمربی براساس شرایط و میزان آمادگی بازیکنان ترکیب تیم را انتخاب می کند. البته باید به این نکته اشاره شود با توجه به اینکه پرسپولیس در سه جام حضور دارد نیازمند تمرینات و رسیدن به هماهنگی و آمادگی بیشتر در میان بازیکنان هستیم.

وی همچنین به نتایج کسب شده از سوی تیم ملی ایران در بازی‌های جام ملت های آسیا نیز اشاره و اظهارکرد: متاسفم که این تیم خوب موفق نشد به مرحله بعدی صعود کند. تیم ملی از شرایط حاکم نتوانست به خوبی برای رسیدن به نتیجه دلخواه استفاده کند.