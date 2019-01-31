معاون پارلمانی رئیس جمهور از نقاط مختلف سنندج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر, حسین علی امیری روز پنجشنبه به استان کردستان سفر کرد و در ابتدای این سفر معاون پارلمانی ریاست جمهوری کشور به‌ میان مردم ناحیه منفصل شهری نایسر رفت و از نزدیک با مردم دیدار کرد تا مشکلات این منطقه را جویا شود که در این میان مردم با تشکر از کارهای صورت گرفته در یک سال اخیر، به‌ ویژه تلاش مسئولان در ساخت هنرستان و آسفالت بیش از 25 کوچه و معبر نایسر، به بیان مشکلات منطقه پرداختند.

در این بازدید رودرو، مردم نایسر از نبود درمانگاه و خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی گله مند بودند چرا که بر اساس گفته حاضران در نایسر با بیش از 75 هزار ساکن، تنها یک خانه بهداشت در آن فعال است و این نیز جوابگوی نیاز درمانی مردم این منطقه به‌ ویژه‌ در شب هنگام نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکە نیازهای مردم در ناحیە منفصل شهری نایسر زیاد است، گفت: استانداری کردستان در دو سال گذشته برنامه‌ های خوبی در این ناحیه اجرا و عملیاتی کرده است و مردم بعنوان ساکنان این منطقه باید خود نیز در بازسازی و بهسازی محل زندگی خود مشارکت کنند تا کارها زودتر و بهتر به نتیجه برسد.

امیری با بیان اینکه خدمات دولت در نواحی منفصل شهری سنندج و از جمله نایسر در حوزه‌ های درمان، آموزش، ورزش، فضای سبز و بهسازی معابر متمرکز است، افزود: رئیس جمهور, من را بعنوان یک فرد کُرد زبان بە کردستان فرستادە است تا مشکلات را از نزدیک بررسی و گزارشات لازم را جهت اقدام بە خدمت ایشان اعلام کنم.

در ادامه این سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به‌ دیدار خانواده شهید نادر تقی پوریان رفت و در این دیدار ضمن ابراز دیدار پدر و مادر شهید تقی پوریان اظهارداشت: ما هر آنچه‌ داریم با فداکاری شهدا و ایثاگران بدست آمده است و این امنیت و توسعه در سایه خون شهیدان شکوفا شده‌ است.

امیری ادامه داد: یکی از مهمترین رسالت های مسئولان کشور ما دیدار با خانواده شهدا و در جریان قرار گرفتن شرایط و وضعیت زندگی این خانواده ها است و اعضای هیئت دولت در سفر به استان های کشور باید با خانواده شهدا دیدار کنند.

در ادامه این سفر، معاون پارلمانی رئیس جمهور و هیئت همراه به دیدار امام جمعه سابق سنندج، ماموستا سید صلاح الدین حسامی رفتند که ماموستا حسامی در این دیدار به‌ گرمی از مهمانان نهاد ریاست جمهوری استقبال کرد و تاکید کرد که‌ در گذشته کارهای مشترک بسیاری با امیری در استان کردستان انجام داده است و وی یکی خادم ترین نیروهای کردستان در گذشته بوده است.

وی یاداور شد: از تمامی مسئولان تقاضا دارم که‌ واقعا در خدمت به‌ مردم فقیر کردستان کوشا باشند و هر آنچه از دستشان بر می آید دریغ نکنند و درباره استاندار کردستان نیز از مسئولان کشوری خواست در راستای خدمت بهتر و بیشتری به مردم وی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.

همچنین معاون پارلمانی رئیس جمهور در دیدار با امام جمعه اسبق سنندج با اشاره به اینکه ماموستا سید صلاح الدین حسامی بسیار مورد توجه امام خمینی (ره) بودند، گفت: ماموستا حسامی پناهگاه رزمندگان و انقلابیون بودند.

وی افزود: خطبه های نماز جمعه تاریخی ماموستا حسامی همواره در یادها ماندگار است چرا که منجر به برقراری آرامش، برادری و انسجام هرچه بیشتر بین مردم منطقه می شد.

امیری در پایان اظهارداشت: وی نه تنها به مردم کردستان که‌ به‌ کل مردم ایران به‌ حق خدمت های گرانقدری کرده و وظیفه ماست که‌ از این بزرگان دیدار و سرکشی کنیم.

بهمن مرادنیا، استاندار کردستان نیز که در این بازدید حضور داشت، قول مساعد داد که درخواست های مردم به‌ ویژه تخصیص بودجه در آینده برای احداث درمانگاه در نایسر را در دستور کار دولت قرار دهد.