زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب زاده ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز صادرات گفت: هرکس در این استان و کشور برای انجام صادرات تلاش می کند قابل تحسین است. برگزاری این جلسات نشان دهنده عزم جدی استان کرمان برای حمایت از صادرات و تقدیر ویژه از صادرکنندگان برتر است.

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات استان کرمان گفت: کرمان با توجه به ظرفیت ها و امکاناتی که فراهم است می تواند میزان صادرات خود را افزایش دهد. صادرات استان بیش از ۱۰ برابر فعلی می تواند توسعه یابد تا استان صادراتی نام بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان وجود دارد و قانون های خوبی مصوب شده است.

وی بیان کرد: تجارت جهانی تجارتی دوطرفه و برد-برد است؛ لذا باید برای افزایش مبادلات تجاری کمک کنیم و صادرات را توسعه دهیم تا به رشد قابل توجهی برسیم.