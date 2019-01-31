خدمات ارزشمند انقلاب اسلامی باید برای جوانان بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه ستاد هماهنگی تسهیلات سفر نوروزی مهرستان با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی و اعضای ستاد تسهیلات سفر در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزارشد.



محمدرفیع دهواری، فرماندار مهرستان در این جلسه با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: خدمات ارزشمند انقلاب اسلامی قابل بیان است و این دستاوردها باید به نسل های آینده هم منتقل شود.



وی افزود: شهرستان مهرستان به جهت واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی به محور های مواصلاتی شهرستان های، ایرانشهر، سراوان، خاش، سیب و سوران و سرباز پذیرای بسیاری از مسافران و گردشگران است.



محمدرفیع دهواری بیان داشت: آماده سازی مکان هایی که مستلزم زمان است باید هر چه سریعتر در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد.



وی با اشاره بر اینکه نوروز ۹۸ امسال باید متفاوت از سال های گذشته باشد، تصریح کرد: ظرفیت های مهم گردشگری شهرستان مهرستان باید به خوبی معرفی شود.



فرماندار مهرستان گفت: حذف نقاط حادثه خیز، نصب علائم ایمنی و تابلوی راهنما، آماده سازی و بازسازی جاده های دسترسی به مناطق گردشگری از دیگر برنامه هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.