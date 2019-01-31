  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

وزیر راه و شهرسازی:

جاده مرنجاب آران و بیدگل بعنوان جاده گردشگری تعریف می شود

جاده مرنجاب آران و بیدگل بعنوان جاده گردشگری تعریف می شود

آران و بیدگل -وزیر راه و شهرسازی گفت: جاده مرنجاب آران و بیدگل بعنوان جاده گردشگری تعریف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر پنج شنبه در نشستی با مدیران و مسئولان شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: در منطقه مرنجاب می توان فرصت های خوبی برای درآمدزایی ایجاد کرد و به همین دلیل اقدامات لازم برای تعریف جاده گردشگری در منطقه در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه جاده مرنجاب باید حالت طبیعی  خود را حفظ کند، افزود: این جاده بدون آسفالت ریزی اما به شکلی کاملا ایمن و استاندارد احداث می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به متوقف شدن احداث جاده ۱۰۰ کیلومتر ی آران و بیدگل-گرمسار گفت: قرار شد مطالعاتی در راستای تصمیم گیری برای نحوه ادامه یافتن عملیات اجرایی جاده گرمسار انجام شود.

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر خود به آران و بیدگل به حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی آمد و  به شهدای مدفون در این آستان ادای احترام کرد و  خادمان حرم نیز هدیه ویژه ای تقدیم وزیر راه و شهرسازی  کردند.

کد مطلب 4529695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها