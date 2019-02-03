صابر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ۴۰۰ برنامه و فعالیت ورزشی به همین مناسبت در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در میان این شمار برنامه می توان به برگزاری مسابقات بین المللی کشتی جام تختی به میزبانی کرمانشاه اشاره کرد که در آن ۱۰ تیم خارجی نیز حضور می یابند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: مسابقات بین المللی کشتی جام تختی در روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم بهمن ماه در سالن ورزشی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی برگزاری نشست روسای فدراسیون ها با حضور وزیر ورزش و معاونان در روز بیست و چهارم بهمن ماه در شهرستان قصرشیرین را از دیگر برنامه‌ها دانست و بیان کرد: همایش بزرگ سوارکاران شامل ۴۰ اتومبیلران، دوچرخه سوار، اسکیت باز و موتورسوار با شعار ورزش، مردم و انقلاب برگزار نیز برگزار شد.