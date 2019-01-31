یک واحد گلخانه در شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در مراسمی با حضور محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، زاهدی استاندار، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، رضایی معاون تولیدات دامی، طهماسبی معاون باغبانی، فتاح الجنان مدیرکل امور استان های وزارت جهادکشاورزی، سیف رئیس شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران و رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معاونین استاندار قزوین و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و مدیران استان بهره برداری از یک واحد گلخانه ای به مساحت ۴.۲ هکتار در روستای دودانگه از توابع شهرستان بوئین زهرا آغاز شد.

در این گلخانه سالانه ۷۰۰ تن آلوئه ورا و ۹۰۰ تن توت فرنگی و سبزی و صیفی جات تولید و روانه بازار می شود.

برای احداث این واحد تولیدی بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است.

با بهره برداری از این واحد تولیدی زمینه اشتغال ۱۴ نفر بصورت دائمی و ۳۰ نفر به صورت فصلی ایجاده شده است.

این واحد گلخانه اکثر تولیدات خود را پس از برداشت به بازارهای داخلی و خارجی صادر می کند.

همچنین با حضور وزیر جهادکشاورزی عملیات احداث شهرک گلخانه ای در این واحد آغاز شد.

این شهرک به وسعت ۱۷ هکتار و اشتغال ۸۵ نفر نفر احداث خواهد شد.