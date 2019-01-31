مبادلات اقتصادی ایران و عمان به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعود بن احمد البروانی ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز صادرات استان کرمان اظهار کرد: رابطه دیرینه بین ایران و عمان مبتنی بر پنج اصل اساسی اسلام، مبادلات اقتصادی، شراکت اجتماعی، سرمایه گذاری مشترک و حسن همجواری است.

وی ادامه داد: میزان مبادلات اقتصادی بین ایران و عمان در پنج سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار و در سال جاری به بیش از ۱.۲ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: طی پنج سال گذشته زیرساخت های مشترک بین ایران و عمان ایجاد شده که از آن جمله ۶ خط مستقیم هوایی بین شهرهای ۲ کشور از جمله تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، کیش و قشم و چهار خط کشتیرانی میان بنادر دو کشور برای بهبود روابط تجاری است.

سفیر عمان در ایران عنوان کرد: از کارهای اقدام شده از ابتدای سال ۲۰۱۸ حذف ویزای ورود برای شهروندان ایرانی به خاک عمان بوده و در اقدامی متقابل نیز ایران ویزا برای شهروندان عمانی را حذف کرده است.

وی افزود: از سفرای کشورهای دیگر دعوت می کنم به عنوان نمونه، از جمله همکاری اقتصادی مشترک بین دو عمان و ایران و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمان در استان کرمان که بالغ بر ۲۳۰ میلیون دلار بوده است بازدید داشته باشند.

البروانی گفت: به عنوان سفیر عمان در ایران امیدواریم در سال ۲۰۱۹ شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تحت چتر حمایتی اتاق های بازرگانی دو کشور با راهبری اتاق مشترک ایران و عمان داشته باشیم.