پیشرفت های علمی و اقتدار کشور را مدیون خون شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز پنج شنبه در همایش نیمکت ‌های سوخته و یادواره شهدای زینبیه و ثارالله شهرستان میانه ابراز داشت: مشکل آب و گاز شهرستان میانه در اولویت های کاری استان است که در اولین سفر آینده به این منطقه بیشتر به آنها پرداخت می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت علمی ایران در حوزه ها و علوم مختلف قابل مقایسه با چهل سال قبل نیست، افزود: بیان ضعف ها از سر دردمندی است. تلاش برای رفع مشکلات وظیفه همه مسئولان است و ما نیز در استان تمام تلاش خود را برای رضایت مندی مردم انجام می دهیم.

پورمحمدی سپس با بیان اینکه آموزش زبان مادری به افزایش غنای فرهنگی و ادبی زبان ترکی آذربایجانی کمک‌ می ‌کند، گفت: آموزش زبان مادری، مطالبه مردم استان است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه پیشرفت های کشورمان طی این ۴۰ سال عمر انقلاب اسلامی قابل‌ شمارش نیست، ادامه داد: امروز به برکت خون شهدا شاهد استقلال و امنیت بالای کشورمان هستیم. در حالی که اوضاع آشفته خاورمیانه بسیاری از کشورها را درگیر کرده است، امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران مثال زدنی در جهان است.