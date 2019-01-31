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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

ایران و سوریه محور اصلی رایزنی وزیران خارجه ۶ کشور عربی در اردن

ایران و سوریه محور اصلی رایزنی وزیران خارجه ۶ کشور عربی در اردن

منابع اردنی به محورهای نشست امروز وزیران خارجه ۶ کشور عربی در بحرالمیت اردن پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نشست مشورتی امروز میان وزیران خارجه شش کشور عربی در بحر المیت اردن برگزار شد.

در این نشست که وزیران خارجه عربستان، امارات، کویت، بحرین، مصر و اردن حضور داشتند موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

این در حالی است که منابع اردنی محورهای نشست را همه موضوعاتی دانستند که باید برای امنیت وثبات جهان عرب مورد بررسی قرار می گرفتند، عنوان کردند.

منابع مذکور محور اصلی رایزنی ها را ایران و سوریه دانستند.

به گفته این منابع همچنین گفتگوهای سازش میان اعراب و اسرائیل نیز مورد بحث قرار گرفت.

کد مطلب 4529708

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