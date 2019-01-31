آمران به معروف و ناهیان از منکر نباید تحقیر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر استان قم که در سالن محراب شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر انجام شد، با بیان اینکه همگان باید نسبت به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر توجه داشته باشیم، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف امر به معروف، نباید یکدیگر را به تندروی متهم کنیم چرا که این اقدام موجب تضعیف آمران به معروف می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر فردی نیروهای متدین و مؤمن را تحقیر کند گناه بسیار بزرگی را انجام داده است، تضعیف آمران به معروف و ناهیان از منکر گناه کمی نیست چرا که تضعیف این افراد به تضعیف نظام بر می‌گردد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم با اشاره به اینکه برخی بلندپروازی‌های جوانان را نادرست می‌دانند، عنوان کرد: همانطور که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند در این بلندپروازی‌ها خیر و برکت وجود دارد به همین علت باید نسبت به این ویژگی جوانان نگاه مثبت داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید آمران به معروف و ناهیان از منکر را تحقیر کنند، گفت: این افراد باید مراقب باشند تا معروف‌ها را منکر و منکرها را معروف جلوه ندهند چراکه این امر موجب گمراهی و دور شدن از نتیجه می‌شود.

آیت‌الله سعیدی بابیان اینکه هر فرد باید بر اساس شأن خود سخن بگوید، یادآور شد: افرادی که سواد چیزی را ندارند نباید در مورد آن حرف بزنند هر چند نمی‌گوییم که آن‌ها نسبت به برخی مباحث بی‌اعتقاد هستند اما صحبت در مورد فقه و موضع‌گیری مقابل مراجع برای آن‌ها مناسب نیست چرا که این کار در حقیقت ایستادن مقابل فرمان رهبری است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: ما در شهر مقدس قم به فرمایش رهبری لبیگ گفته و با توجه به وظایف دینی و حقی که نسبت به شهدا باید ادا کنیم، تلاش می‌کنیم تا همانند چهل سال اخیر اهداف انقلاب را با قدرت دنبال کنیم.

دولت موظف به اجرای قانون حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است

آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این جلسه با بیان اینکه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خیز انقلابی و تحول‌گرایی برداشته‌ شده است، اظهار کرد: اگر اهداف این ستاد دنبال شود امر به معروف و نهی از منکر در ریل اصلی خود قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه دولت موظف به اجرای قانون حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است، اضافه کرد: هر دستگاهی که از مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر تخلف کند یک عمل مجرمانه را انجام داده و دادستان می‌تواند نسبت به این موضوع ورود کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری از امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان ضمانت عملی اجرای اسلام نام برد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر قوه مجریه اسلام است که شاخصه‌های مشخصی دارد و می‌تواند اسلام را به اهداف برساند.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر به نظام محتوایی اثربخش نیاز دارد که امیدواریم حوزه قم این نظام محتوایی را محقق کند و بر اساس فقه باید رویکردهای مردمی بودن در امر به معروف و نهی از منکر به صورت ویژه دنبال شود.

آیت‌الله کعبی بر لزوم عمومی شدن امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: امر به معروف منحصر به یک ستاد نیست چراکه این امر، یک واجب فوری است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از جمله حوزه باید خود را مخاطب این ستاد قرار دهد.

وی بابیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر مأمور به نتیجه نیستیم، تصریح کرد: این واجب دینی انسان‌ساز است و در راستای رسیدن به هدف اصلی معروفات باید به فرهنگ عمومی و منکرات به ضد فرهنگ تبدیل شود چراکه یکی از عناصر تاثیرگذار فشار اجتماعی است.

آیت‌الله کعبی هم‌افزایی دستگاه‌های کشور را راهکاری برای رسیدن به نتیجه دانست و مطرح کرد: امر به معروف و نهی از منکر از ارکان هندسه نظام اسلامی است به همین علت اجرای این واجب دینی باید از دستگاه‌ها دنبال شود.

این استاد برجسته حوزه از مقابله با جریان‌های سازمان‌یافته و کانون‌های فساد به‌عنوان یکی دیگر از رسالت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد و افزود: این مجموعه‌ها غده‌های سرطانی منکرات هستند که با وجود آن‌ها نمی‌توان به ترویج معروف رسید، برای تحقق اهداف باید محیط و بستر مناسب را در جامعه ایجاد و در این راستا از برنامه‌های آستان‌های مقدس از جمله حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها به عنوان یک الگو و معیار استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد تحول‌گرایانه در برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: گزارش‌ها باید به صورت مستمر به مسئولان ارشد ستاد ارائه شود تا عملکرد مجموعه‌ها در هر دوره‌ای مشخص شود.