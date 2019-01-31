کلنگ ساخت زیرگذر بزرگ شهر کاشان بر زمین زده شد

‌ به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه در سفری یک روزه به دعوت نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل به کاشان سفر کردند که کلنگ زنی پروژه زیرگذر کاشان یکی از برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی در سفر به کاشان بود.

محمد اسلامی در حاشیه کلنگ زنی این پروژه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرایط فعلی در کاشان موجب بروز مشکل تردد برای مردم محلی و رهگذران است، اظهار داشت: اجرای پروژه زیرگذر کاشان موجب می شود تا ترافیک عبوری داخل شهر به راحتی مسیر خود را به شکل روان دنبال کند و شهروندان در حاشیه راه نیز دچار آسیب نشوند.

وی با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح گزینه مناسبی برای رفع مشکلات عبور و مرور به شمار می رود، افزود: اجرای این طرح موجب روان سازی و ایمن سازی شده و در نوع خود عاملی برای رونق کسب و کار و زندگی مردم می شود.

وزیر راه و شهرسازی پیمانکار پروژه زیرگذر کاشان را قرارگاه خاتم الانبیاء معرفی کرد و ابراز داشت: با انتخاب این قرارگاه به عنوان مجری پروژه انتظار می رود تا بر اساس زمان بندی پیش بینی شده پروژه زیرگذر کاشان به مرحله اجرا در بیاید.

به گزارش مهر، پروژه زیرگذر مدخل کاشان بزرگترین پروژه عمرانی این شهرستان است که در حد فاصل تقاطع شهید معمار تا میدان شهید زجاجی به طول یک هزار و ۸۰۰ متر قرار دارد و با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شد.