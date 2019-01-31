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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

اهالی رسانه در مسیر بیان دردهای اجتماعی گام برمی دارند

اهالی رسانه در مسیر بیان دردهای اجتماعی گام برمی دارند

اصفهان - عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اهالی رسانه در مسیر بیان دردهای اجتماعی گام برداشتند و دلسوز مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمد زندآور عصر پنج شنبه در نشستی با عنوان چهاردهه تجربه رسانه انقلاب اسلامی اظهار داشت: مطبوعات ابزار پرقدرتی است که در دست داریم اما اهالی رسانه از این ابزار  به نحو  مناسب استفاده نمی کنند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران که خود بازگو کننده مشکلات همه اقشار مردم و مطالبه گر حقوق آنها هستند هیچ گاه نتوانستند حق و حقوق خود را بگیرند، ادامه داد: همواره شاهدیم که اهالی رسانه در مسیر بیان دردهای اجتماعی گام برداشتند و دلسوز مردم هستند.

رئیس خانه مطبوعات استان اصفهان از وجود همدلی و اتحاد  در میان تمامی تشکل‌های رسانه ای خبر داد و گفت: شاهد فعالیت های خوبی در قالب این اتحاد و همدلی هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم که با ایجاد وحدت در رسانه‌ها تغییر و تحولات خوبی را در کشور  شاهد باشیم و بتوانیم این رسالت سنگینی که بر دوش اهل رسانه است را به درستی انجام دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: باید برای توسعه شهر، مطبوعات داشته های خود  را پاس بدارند و خبرنگاران و به ویژه بزرگان رسانه‌ها را در این عرصه  حفظ کنیم.

کد مطلب 4529720

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