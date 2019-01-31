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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۲۱

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خبر داد

اکران رایگان ۵ فیلم منتخب سینمای کودک در تالارفخرالدین اسعدگرگانی

اکران رایگان ۵ فیلم منتخب سینمای کودک در تالارفخرالدین اسعدگرگانی

گرگان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از اکران رایگان پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در تالارفخرالدین اسعد گرگانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در سازمان سینمایی و کارگروه تخصصی سینمای کودک و نوجوان بنیاد سینمایی فارابی مبنی بر اجرای «طرح سیمرغ و پروانه ها» پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در تالارفخرالدین اسعد گرگانی اکران خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش و مدارس، ادامه داد: از ١٤ تا ١٨ بهمن ماه در ساعت ١٠ صبح ٤ فیلم «لکنت»، «پاستا ریونی»، «بنیامین» و «ضربه فنی» برای تمامی گروه های سنی و فیلم «آخرین داستان» ویژه گروه سنی نوجوان اکران خواهند شد.

لازم به ذکر است از ١٢ تا ١٨ بهمن ماه با اکران ١٢ فیلم؛ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در تالارفخرالدین اسعد گرگانی و پردیس سینمایی کاپری برپا می شود.

کد مطلب 4529744

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