اکران رایگان ۵ فیلم منتخب سینمای کودک در تالارفخرالدین اسعدگرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در سازمان سینمایی و کارگروه تخصصی سینمای کودک و نوجوان بنیاد سینمایی فارابی مبنی بر اجرای «طرح سیمرغ و پروانه ها» پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در تالارفخرالدین اسعد گرگانی اکران خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش و مدارس، ادامه داد: از ١٤ تا ١٨ بهمن ماه در ساعت ١٠ صبح ٤ فیلم «لکنت»، «پاستا ریونی»، «بنیامین» و «ضربه فنی» برای تمامی گروه های سنی و فیلم «آخرین داستان» ویژه گروه سنی نوجوان اکران خواهند شد.

لازم به ذکر است از ١٢ تا ١٨ بهمن ماه با اکران ١٢ فیلم؛ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در تالارفخرالدین اسعد گرگانی و پردیس سینمایی کاپری برپا می شود.